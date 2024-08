MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ NAJAVILA: Počinjemo projekte sa OIE i u daljiniskom grejanju

PORASLA je tražnja građana za gotovo svim vrstama kredita u drugom kvartalu ove godine, a nastavak sličnih tendencija očekuje se i u trećem tromesečju. Istovremeno, u periodu od aprila do juna banke su dodatno ublažile uslove po kojima su odobravale pozajmice stanovništvu. To se u najvećoj meri odnosilo na dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje, a nastavak ublažavanja banke očekuju i u trećem kvartalu, pokazali su rezultati julske ankete koju je sprovela Narodna banka Srbije (NBS). Kako za "Novosti" objašnjava finansijski stručnjak Vladimir Vasić, to znači da se u narednom periodu može očekivati povoljnija cena novca i uslova zaduživanja.