Rafinerija i Petrohemija otvaraju vrata mladima na početku karijere

KOMPANIJA NIS započela je treću sezonu prakse za operatere u kojoj ove godine učestvuju učenici koji su tek završili odabrane smerove Mašinske škole „Pančevo“, Tehničke škole „23. maj“ i Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“. Sa ovim pančevačkim školama NIS ostvaruje višegodišnju stratešku saradnju putem korporativnog programa „Energija znanja“.

Foto: Promo

Prema potrebama biznisa, u ovoj sezoni programa stručne prakse učestvuje 27 praktikanata, od kojih će 16 praktikanata znanje sticati u Rafineriji nafte u Pančevu, njih četvoro biće deo Laboratorije Downstream koja se nalazi u Rafineriji, a posluje u okviru Naučno-tehnološkog centra NIS-a (NTC), a sedam polaznika obučavaće se u HIP Petrohemiji.

Ovaj program prakse osmišljen je kao podrška mladima na početku karijere, kako bi odmah nakon završene srednje škole dobili prvi radni angažman. Cilj programa je i podrška zajednici, kao i podrška održivom poslovanju kompanije kroz dugoročno planiranje stručnog kadra. Tokom trajanja prakse svaki polaznik ima svog mentora, čiji je zadatak da pomogne mladim kolegama u prilagođavanju, da im prenese znanje i bude podrška tokom učenja. Polaznici će imati priliku i da prođu kroz različite obuke, kojima će dodatno unaprediti svoje poslovne veštine. Program je plaćen i traje šest meseci, nakon čega praktikanti imaju priliku da se zaposle u kompaniji ukoliko za to postoji obostrani interes. U prve dve sezone programa učestvovalo je 45 praktikanta, od kojih je 25 nastavilo svoju karijeru u NIS-u.

Praktikante su u Rafineriji nafte u Pančevu dočekale buduće kolege i mentori.

- Praksa je započela pre tri godine i mogu reći da je procenat zaposlenja nakon prakse, čak i tokom prakse dosta visok. Mi ulažemo nade u vas i tu smo za vas da zajedno prođemo narednih šest meseci. Ohrabrujem vas i pozivam da budete radoznali i da se obratite vašim mentorima za sva pitanja koja imate. Tu su i vaše kolege koje su danas došle da zajedno prođete praksu, a i kolege koje ćete upoznati na terenu. Ono što je takođe važno je da je praksa do sada realizovana samo u Rafineriji, a sada se proširila i na HIP Petrohemiju, od kada je postala deo NIS-a - navela je Olgica Ristić, HR biznis partner Bloka Prerada u NIS-u.

Foto: Promo

Dragan Fabijan, upravnik Postojenja za atmosfersku destilaciju, visbrejking i bitumen u Rafineriji, rekao je ovom prilikom da u budućim kolegama vidi veliku šansu: „Hteo bih da vam kažem da koristite vaše resurse – mladost, znanje, veštine. Mi ćemo da vam budemo uvek na usluzi, ovo je velika prilika za vas.“

Još jedan od mentora u Rafineriji, Nikola Kljajić, upravnik Postrojenja za proizvodnju i distribuciju voda Pančevo, posavetovao je polaznike da se trude da vreme koje provedu na praksi bude iskorišćeno na najbolji mogući način, jer kompanija ima realne potrebe za zapošljavanjem novih, mladih ljudi.

Boris Nikolić, jedan od praktikanata, završio je Elektrotehničku školu, smer IT, a na praksi će biti u Petrohemiji.

- Od prakse očekujem da upoznam nove ljude, da se upoznam sa poslom, da napredujem, da steknem iskustvo, a najviše bih voleo da ostanem u kompaniji - kaže Boris.

Jelena Živković dolazi iz Tehničke škole „23. maj“, a na praksi će biti u Laboratoriji Downstream: „Volela bih da se zaposlim, ali ako do toga ne dođe, mislila sam da nastavim školovanje. Ovde ću steći iskustvo pa ću videti da li me baš to zanima i da li treba da idem u tom smeru.“

Bivše učenike su ovom prilikom pozdravili i direktori Mašinske škole „Pančevo“ i Tehničke škole „23. maj“, Nenad Dojčinović i Marija Petković, koji su istakli uspešnu dugogodišnju saradnju sa NIS-om, a polaznicima poželeli napredak kroz rad i učenje.



Praktikanti su zatim imali priliku da obiđu delove Rafinerije i Laboratoriju Downstream koja se, između ostalog, bavi i uzorkovanjem i laboratorijskim ispitivanjima nafte i naftnih derivata.