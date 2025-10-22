Marku Čadežu uručeno priznanje za doprinos razvoju regionalne saradnje
Specijalno priznanje „Vizija 100“ za doprinos jačanju ekonomskih veza u regionu dodeljeno je Privrednoj komori Srbije, a uručeno predsedniku PKS Marku Čadežu na svečanoj ceremoniji u okviru 100 EXPO – Međunarodnog sajma privrede i konferencije u Sarajevu.
Priznanje „Vizija 100“, koje su ustanovili organizatori 100 EXPO sajma u Bosni i Hercegovini, dodeljuje se za projekte, inicijative i poslovne poteze koji jačaju i podržavaju domaću i regionalnu ekonomiju.
Ovo priznanje odaje počast liderima i kompanijama čiji rad, ideje i vrednosti oblikuju poslovni pejzaž Bosne i Hercegovine i regiona. Priznanje Marku Čadežu uručila je dr Hatidža Jahić, savetnica za ekonomska pitanja člana Predsedništva BiH dr Denisa Bećirovića.
Marko Čadež je izrazio zahvalnost za nagradu, koja mu, kako je rekao, iako je dodeljena instituciji na čijem je čelu, lično mnogo znači.
"Sarajevo za mene nije mesto na mapi, moj otac je tu rođen, sva leta i zime svog detinjstva sam ovde proveo. Sarajevo me je naučilo da kada radimo nešto zajedno, kada stvaramo zajedno onda stvaramo budućnost i zato hajde da sada stvaramo budućnost a ne prošlost", poručio je Marko Čadež.
