IZ MINUSA U DEBEO PLUS U TOKU JEDNOG DANA: Vremenska prognoza za sredu, 11. mart

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 03. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Nakon slabog prizemnog mraza ujutru, u toku dana pretežno sunčano i toplo sa temperaturama od minus dva do 21 stepen, u Negotinskoj Krajini oko 16.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata pre podne umeren i jak, posle podne u daljem slabljenju.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

12.03.2026 Četvrtak: Pretežno sunčano. Na severozapadu Vojvodine ujutru, a na zapadu i jugozapadu Srbije posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 8 °S, a najviša od 17 do 21 °S.

13.03.2026. Petak: Pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8 °S, a najviša od 17 do 20 °S.

14.03.2026. Subota: Pretežno sunčano, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području u pojačanju na umeren i jak Najniža temperatura od 1 do 8 °S, a najviša od 16 do 20 °S. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%.

(sputnikportal.rs/rts)

