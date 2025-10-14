Srpski brend „Pčelica Maja“ predstavio kolekciju na Milan City Fashion Weeku

BREND dečje mode „Pčelica Maja“ predstavio je svoju novu kolekciju „Tamo daleko“ na prestižnoj međunarodnoj modnoj manifestaciji Milan City Fashion Week, održanoj u istorijskom prostoru Chiostri di San Barnaba u Milanu.

Foto: Nani Maier

Moda inspirisana tradicijom

Kolekcija „Tamo daleko“, autorski rad dizajnerke Maje Arsenović, spaja savremeni dizajn sa motivima srpske kulture i istorije sa naglaskom na ručno oslikane motive ždralova i belih ljiljana. Posebnu pažnju izazvala je haljina ukrašena sa 300 ručno izrađenih ruža, koju je izradila saradnica iz Bileće.

Međunarodno priznanje za domaći dizajn

- Učešće na Milan City Fashion Weeku nije samo lični uspeh, već priznanje za sve žene koje godinama stvaraju sa mnom – od Bileće do Loznice - istakla je Maja Arsenović.

- Ovo je dokaz da se trud, ljubav i autentičnost prepoznaju i na svetskoj modnoj sceni.

Podrška domaćoj modnoj industriji

Firma „Pčelica Maja“ član je Grupacije proizvođača dečije odeće i obuće Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće Privredne komore Srbije. Nakon Milana, kolekcija „Tamo daleko“ biće predstavljena i na Montenegro Fashion Weeku u Podgorici, čime se nastavlja put jednog srpskog brenda koji uspešno spaja tradiciju, kreativnost i međunarodni kvalitet.