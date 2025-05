SRPSKA GEJMING INDUSTRIJA RASTE: 214 miliona evra prihoda u 2024.

INDUSTRIJA video-igara Srbije zabeležila je u 2024. godini rast prihoda od čak 22 odsto, istaknuto je danas na predstavljanju novog godišnjeg izveštaj o industriji video-igara Srbije u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Foto: Boban Ristić

Sedmu godinu zaredom, Asocijacija industrije video-igara Srbije objavljuje godišnji izveštaj o stanju domaće gejming industrije, a novo istraživanje pokazuje da iako u 2024. i dalje postoje problemi koji su ostali posle kovida, industrija video-igara Srbije uspela je da očuva stabilnost.

Foto: Boban Ristić

Izveštaj, između ostalog, pokazuje da je ostvareno više od 200 miliona evra prihoda, da ima 4.500 profesionalaca u ovoj industriji kod nas, od kojih trećinu čine žene i da je na čelu svih timova 30 odsto žena, te da su u 2024. godini objavljene 44 igre dok su u razvoju 84.

Jelena Jovanović, savetnica predsednika PKS i sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo PKS, ističe da je važno raditi donošenju strategija i akcionih planova za razvoj gejming industrije u cilju razvoja ovog sektora.

- Ovaj sektor je mlad i napreduje iz godine u godinu. Sve više mladih prilazi ovoj industriji zato što je to industrija koja je horizontalno povezana, a to znači da ne učestvuju samo programeri u stvaranju neke video igre, nego i scenografi, producenti... Ono što razlikuje sve svetske igrice, to je priča, a naše igre imaju sve bolju i bolju priču - rekla je Jovanović.

Foto: Boban Ristić

Mihajlo Jovanović-Džaril, direktor Asocijacija industrije video-igara Srbije kaže da najnoviji izveštaj o stanju srpske gejming industrije potvrđuje nastavak rasta prihoda i broja zaposlenih, što je, kako ocenjuje, izuzetno ohrabrujuće.

- Ipak, prvi put beležimo i blagi pad broja studija koje aktivno rade na razvoju igara. Promene u strukturi industrije ukazuju na evoluciju našeg ekosistema, zbog čega je važno da strateški pristupimo podršci i zrelim kompanijama i onima koje tek ulaze na scenu kako bismo očuvali dinamičan i održiv razvoj celokupne industrije - istakao je Jovanović-Džaril.

Foto: Boban Ristić

Izveštaj, koji obuhvata podatke iz 2024. godine, pokazuje da je 15 najuspešnijih gejming kompanija prihodovalo 214 miliona evra, da 55 odsto kompanija razvija originalne proizvode, te da su igre proizvedene u Srbiji (iako su neke nastajale i na drugom mestu) kupljene ili preuzete skoro 300 miliona puta. Porastao je i broj zaposlenih žena u industriji, koji sada iznosi 31 odsto, što Srbiju pozicionira među evropske lidere po broju ženskih gejming profesionalaca.

Foto: Boban Ristić

Kristina Janković Obućina, senior menadžerka za ekosistem Asocijacije industrije video igara Srbije (SGA) i urednica izveštaja, ukazuje na značajan podatak iz izveštaja:

- Posebno značajan podatak jeste da samo 10 odsto ukupnog prihoda koji je generisalo 15 najuspešnijih kompanija dolazi od kompanija u vlasništvu domaćih osnivača, što istovremeno ukazuje na snažnu globalnu integraciju našeg ekosistema, ali i na potrebu za jačanjem kreiranja vrednosti lokalno. Ovi pokazatelji predstavljaju novo poglavlje u načinu na koji razumemo, podržavamo i razvijamo našu industriju.

Foto: Boban Ristić

Istraživanje pokazuje i da čak 78 odsto gejmerskih studija upotrebljava veštačku inteligenciju u svom poslovanju, kao i da jedan gejming profesionalac u istoj kompaniji radi prosečno oko pet godina.

Teodora Rodić, menadžerka za digitalna rešenja, startape i inovacije za jugoistočnu Evropu, PwC Srbija

Foto: Boban Ristić

Naša gejming industrija jeste ostvarila rast i ove godine i to od 22 odsto sa ukupnim prihodom od 214 miliona evra. Ali ako malo dublje uđemo u ovu cifru videćemo da je taj rast oblikovan nekim dodatnim faktorima i da su na njega uticali i neki globalni događaji koji su se prelili i na naše tržište. Konkretno, strane kompanije, pogotovo one sa velikim brojem zaposlenih ruskih državljana, trenutno imaju veće učešće na našem trzištu i to je značajna promena u našoj industriji koja je do sada bila prvenstveno fokusirana na rast i uspeh lokalnih studija“, navela je Rodić.

Prezentaciju novog godišnjeg izveštaja o gejming industriji Srbije organizovali su Asocijacija industrije video igara Srbije (SGA), uz podršku ekspertskog tima PwC i PKS.