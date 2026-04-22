Voćnjaci obećavaju bogatu berbu: Vremenske prilike ovog proleća idu naruku proizvođačima

POSLE dve uzastopne sezone koje su desetkovale prinose i nanele ogromne gubitke poljoprivrednicima, voćnjaci širom Srbije konačno obećavaju bogatu berbu. Povoljne vremenske prilike i dobra pripremljenost stabala nagoveštavaju da bi 2026. godina mogla biti jedna od najrodnijih u poslednjoj deceniji.

Prethodne dve godine bile su izuzetno teške za domaće voćarstvo. Kombinacija ekstremnih suša, koje su iscrpele stabla, i kasnih prolećnih mrazeva koji su u pojedinim krajevima uništili i do 80 odsto roda kajsije, šljive i maline, dovela je voćare na ivicu egzistencije. Međutim, ova sezona donosi potpuno drugačiju sliku na terenu.

Direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Darko Jevremović ističe da su voćke u proleće ušle u izuzetno dobroj kondiciji zahvaljujući blagorodnoj zimi.

Situacija u voćnjacima je ove godine znatno bolja nego prethodne dve godine. Vremenske prilike tokom zime su jako pogodovale svim voćnim kulturama. Bilo je dosta padavina, snega i naročito kiše, i voćke su u veoma dobroj kondiciji dočekale proleće - navodi Jevremović.

Iako je i ove godine početkom aprila zabeležen pad temperature do minus tri stepena Celzijusa, štete su, za razliku od prethodnih sezona, bile ograničene samo na najniže predele i rane sorte.

RADOVI PREPORUKE stručnjaka je da se u ovim danima aktivnosti u voćnjacima na svedu na prihranu. Naime, voćari bi trebalo da završavaju drugu fazu prihrane azotnim đubrivima kako bi stimulisali rast novih izdanaka i razvoj plodova. Pored toga savetuje se uništavanje korova koji u proleće brzo raste i troši dragocenu vlagu i hranljive materije, kao i primenu preparata na bazi bora i cinka preko lista kako bi se poboljšalo zametanje plodova kod jabuka i krušaka koje su još uvek u cvetu.

Bilo je štete u određenom procentu kod kajsije i nektarine, dok su druge voćke uglavnom prošle bez oštećenja. Voćari koji u zasadima jabuke imaju instalirane sisteme za zaštitu od mraza su na vreme reagovali i predupredili eventualne štete - objašnjava direktor Instituta.

Trenutne prognoze ne pokazuju opasnost od naknadnih mrazeva, što je ključno za period koji sledi. Visoke temperature i sunčani dani stvorili su savršen ambijent za cvetanje, a pčele su maksimalno aktivne u voćnjacima.

Sadašnje vremenske prilike jako pogoduju periodu cvetanja i oplodnje, pčele uveliko posećuju voćnjake i svi očekujemo rodnu godinu. Posle dve nerodne godine, voćari zaista zaslužuju jednu stabilnu sezonu i da konačno budu nagrađeni za svoju upornost i istrajnost uprkos svim izazovima - zaključio je Darko Jevremović.

Ukoliko se ovaj stabilan trend nastavi, Čačak kao centar srpskog voćarstva, ali i ostali voćarski rejoni, mogu očekivati povratak na tržište u punom kapacitetu, uz visok kvalitet ploda koji je prošlih godina izostao zbog nepovoljne klime.

Sličnog mišljenja su i sami proizvođači, koji su prethodnih sezona sa zebnjom gledali u nebo. Među njima je i Milovan Ivković, voćar iz okoline Čačka, koji pod šljivom i jabukom ima nekoliko hektara.

Posle dve godine u kojima nas je mraz „obrao“ pre vremena, ovaj prizor u voćnjaku nam vraća snagu. Stabla su se belela od cveta, a zujanje pčela se čuje na svakom koraku. Ako nas posluži vreme i ne bude grada, konačno ćemo imati šta da beremo. Za nas koji živimo od zemlje, ovo je slika koju smo dugo čekali - kaže zadovoljno ovaj domaćin.