OD OPERE, DO MARKETING STRUČNJAKA: Marija Todorović napustila Beograd i sreću pronašla u Banjaluci
"SVESTRANOST živim čitavog života", kaže Marija Todorović, žena koja je profesionalni i lični put gradila između muzike, pedagogije, marketinga i kulture. Iako je opersko pevanje, kako ističe, "oduvek bilo esencijalni deo" i polazna tačka, život joj je omogućio da stekne još znanja u raznim oblastima i svoju ličnu sreću pronađe u Banjaluci.
Posle završene turneje sa Neletom Karajlićem, dala je otkaz i na drugom poslu u Beogradu koji je volela, pozdravila se sa svojim učenicima kojima je predavala engleski jezik i spakovala kofere kako bi karijeru nastavila u Banjaluci. Tu je uplovila u sigurne bračne vode sa čovekom koga je poznavala skoro 20 godina i njihova priča od prijateljstva do ljubavi je zablistala u punom sjaju.
- Zahvalna sam što danas porodicu podižem sa najboljim prijateljem - ističe Marija, dodajući da joj je trebalo vremena da grad na Vrbasu oseti kao svoj.
Izuzetno je teško, kako kaže, danas pronaći partnera, mada joj se čini da je u manjim sredinama to i dalje nekako prirodnije u odnosu na Beograd.
- Nisam smela da izgubim nadu i verovala sam u ljubav. U kratkom roku sam promenila državu, postala supruga, snaja i majka, ali danas smo srećna porodica sa četvoro predivne dece. Tek poslednjih godina je identitet Banjalučanke postao integralno moj. A pošto me ta dualnost prati eto i profesionalno i privatno, ostajem i Beograđanka zauvek - kaže Marija.
Turneja "Balkanske elegije"
PLANIRA osnivanje udruženja za celoživotno učenje, razvoj projekta "Balkan art song" i koncertnu turneju u okviru "Balkanske elegije - koncert balkanske solo pesme".
- Kompozicije u sklopu koncerta počinju od dela Bajića i Zajca, a zatim ulaze u narodne melose i preko slovenačkih planina, juga Srbije i idu ka banjalučkoj ostavštini Vlade Miloševića, da bi se prelile u poetske stihove Stevana Raičkovića i konačno razlile u bolu i nadi makedonskih stvaraoca - ističe Marija.
Danas predaje studentima i bavi se menadžmentom u kulturi, a učionica joj je najlepša "oaza". Paralelno razvija kulturne projekte i masterčasove za mlade pevače sa željom da u Banjaluci doprinese razvoju operske scene i produkcije.
- Odluka da se vratim pevanju posle pauze, porođaja i glasa koji je poprilično promenjen i meni samoj nije bila laka - govori Marija.
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