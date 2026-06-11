TRAŽE ZAŠTITU OD BAHATIH VOZAČA: Čačani podneli više od 250 zahteva za postavljanje "ležećih policajaca"

JAVNO preduzeće "Gradac" trenutno na stolu ima više od 250 zahteva građana za postavljanje usporivača saobraćaja, takozvanih ležećih policajaca, na različitim lokacijama u gradu. Kako objašnjava direktor ovog preduzeća Milan Bojović, procedura za njihovo montiranje danas je izuzetno složena, zahteva brojne administrativne i tehničke korake i više se ne može sprovoditi preko noći.

Foto GU Čačak

Bojović podseća da su se usporivači saobraćaja ranijih godina često postavljali "ad hok", prema trenutnim procenama i potrebama na terenu, dok je danas čitav proces strogo regulisan zakonom.

- Za postavljanje "ležećih policajaca" neophodno je najpre izraditi projekat, potom sprovesti tehničku kontrolu te projektne dokumentacije, pribaviti zvanično rešenje Gradske uprave za urbanizam, obezbediti finansijska sredstva za izvođenje radova, pa tek onda pristupiti postavljanju uz nadzor našeg preduzeća. To je proces koji nije jednostavan - naglasio je Bojović.

Dodatni problem koji usporava realizaciju opravdanih zahteva meštana leži u zakonskom rešenju po kojem JP "Gradac" ne može istovremeno da izrađuje projektnu dokumentaciju i da vrši njenu tehničku kontrolu.

- Potrebna nam je posebna finansijska pozicija kako bismo angažovali eksterna stručna lica ili organizacije koje će obavljati tehničku kontrolu projekata. Upravo ta proceduralna obaveza značajno usporava rešavanje zahteva koje svakodnevno dobijamo od sugrađana - kazao je Bojović.

Da se poštuju ograničenja PROBLEM bahate vožnje na nekim od ključnih gradskih ulica glavni je okidač za ovoliki broj zahteva. Pored tehničkih barijera, nama je potrebna šira javna i medijska kampanja kako bi se uticalo na svest vozača da poštuju ograničenja brzine u gradskom jezgru. Moramo uticati na njih da promene ponašanje, ali to je pre svega u nadležnosti saobraćajne policije, koja represivnim merama i kažnjavanjem treba da doprinese većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju - zaključio je Milan Bojović.

Kao dugoročan izlaz iz ove situacije, direktor "Gradca" vidi donošenje sveobuhvatnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja, što je i zakonska obaveza lokalne samouprave.

- Smatram da je Čačku potreban krovni projekat tehničke regulacije saobraćaja u naseljenim mestima, sa posebnim akcentom na državne puteve koji prolaze kroz grad. Tražićemo od nadležnih državnih organa razumevanje i finansijsku podršku za izradu tog projekta. Tako bismo konačno, na osnovu stručnih parametara, utvrdili gde zaista postoji realna potreba za usporivačima, gde oni nedostaju, a gde ih možda ima više nego što je potrebno - objasnio je on.

Komentarišući činjenicu da građani masovno traže "ležeće policajce" ispred svojih kuća i zgrada, Bojović ocenjuje da je u pozadini svega opravdan strah od brze i nepropisne vožnje.