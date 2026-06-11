ČEKANJU JE KRAJ, SPEKTAKL MOŽE DA POČNE! Meksiko i Južna Afrika otvaraju Mundijal na kultnom stadionu "Asteka"

DUGO očekivani Mundijal 2026 otvoriće Meksiko i Južna Afrika, koji će odmeriti snage na čuvenoj "Asteci" u Meksiko Sitiju (21.00). Ovaj susret budi uspomene kod brojnih ljubitelja fudbala na Svetsko prvenstvo 2010. godine, kada su se ove dve reprezentacije takođe sastale na otvaranju turnira (1:1). Ostaje da se vidi da li će predstojeći šampionat ponuditi bar deo uzbuđenja i nezaboravnih trenutaka koje je doneo legendarni Mundijal u Južnoj Africi.

Chandan Khanna / AFP / Profimedia

Zahvaljujući novom sistemu po kojem na Svetskom prvenstvu nastupa čak 48 reprezentacija, ovo će biti prva od rekordne 104 odigrane utakmice, a na njoj će još jednu stranicu istorije ispisati reprezentacija Meksika koja je prva nacija koja je treći put domaćin najveće fudbalske smotre, pošto je to bila 1970. i 1986. godine.

"Trikolori" su tada gurali do četvrtfinala, a na ovom Mundijalu cilj im je da doguraju do bar doguraju do nokaut faze koju su propustili u Kataru 2022. godine i tako prekinuli niz od sedam uzastopnih nastupa u osmini finala Svetskih prvenstava.

Doduše, u svakom od tih sedam nastupa nisu uspeli da se plasiraju dalje, tako da bi ako im se žreb otvori mogli da probiju led i na krilima domaće publike ponovo nađu među najboljih osam.

Zadatak neće biti lak jer su im rivali u grupi "A" dosta neugodni, pored Južne Afrike tu su Južna Koreja i Češka, tako da bi im pobeda na otvaranju mnogo značila.

Ono što im ide na ruku je to da dalje prolaze čak 32 reprezentacije, po dve vodeće iz svih grupa uz osam najboljih trećeplasiranih nacija.

Što se tiče sastava, selektor Huan Agire, koji po treći put vodi Meksiko na Mundijalu, se odlučio za dosta iskusan sastav. Tu su imena poput kapitena Edsona Alvareza, Santijaga i Raula Himeneza, Roberta Alvaradea, a ne sme se zaboraviti ni legenradni Giljermo Očoa koji bi mogao postati prvi igrač sa bar po jednim nastupom na šest različitih Svetskih prvenstava.

Ipak, ključ nastupa domaćina mogao bi ležati u supertalentovanom Žilbertu Mori. Sedamanestogodišnji vezista Tihuane je na radaru najvećih klubova sveta i ukoliko dobije šansu da se dokaže, mogao bi biti pravi hit i novi heroj meksičke reprezentacije.

Na pripremama su Meksikanci izgledali dosta dobro, što je najbolje osetila naša reprezentacija (5:1), pored Srbije su savladali Ganu i Australiju, tako da sa dosta samopouzdanja dočekuju večerašnji susret na kojem bi im pobeda bila veliki korak ka nokaut fazi.

Stadion "Asteka" Ovaj legendarni stadion zaslužuje svoj segment pošto je istorijski gledano, što se tiče međunarodne scene, možda i najveći ikada u svetu fudbala. Po treći put će otvoriti Svetsko prvenstvo, a na njemu je viđeno toliko legenradnih trenutaka da bi nam trebali sati da ih sve nabrojimo. "Božija ruka", "Gol veka", "Utakmica veka", Nastup Brazila u finalu 1970... Prava je žal što je ovaj kultni stadion izopšten iz završnice ovogidšnjeg Mundijala, poslednji meč koji će biti odigran na "Asteci" je četvrtfinale, ali ostaje nam da se nadamo nekom individualnom potezu koji će podići publike na nogu kao što su nekada radili Maradona, Pele, Riva, Miler...

Sa druge strane, Južna Afrika je mnoge iznenadila plasmanom na Svetsko prvenstvo po prvi put od pomenute 2010. kada je bila domaćin takmičenja.

Maksimalno je iskoristila ludilo u afričkim kvalifikacijama u kojima je eliminisan veliki broj favorita i pobedom nad Ruandom u poslednjem kolu (3:0) "Bafana" je odbila nalet Nigerije, zauzela prvo mesto u grupi "C" i sa 18 sakupljenih bodova plasirala se na Mundijal.

Nakon toga usledio je razočaravajuć nastup na Afričkom Kupu Nacija gde su eliminsani u osmini finala od Kameruna, a činjenica da na četiri prirpmne utakmice u proteklih dana ne znaju za pobedu dodatno su spustila očekivanja u redovima Južne Afrike.

Veliki broj njenih reprezentativaca nastupa u domaćem prvenstvu, nije navikao da igra na ovako visokom nivou i sam plasman na Mundijal je veliki uspeh za izabranike Huga Brosa.

Ipak, smatramo da dalje od toga ne mogu, prednost na otvaranju dajemo Meksiku koji će biti silno motivisan i verujemo da će na krilima 80+ hiljada vatrenih navijača na "Asteci" doći do rutinske pobede.

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