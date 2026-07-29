Društvo

SLAVIMO SVEŠTENOMUČENIKA KOJI JE STRADAO ZA HRISTA: Pomolite mu se ovim rečima

В.Н.

29. 07. 2026. u 07:18

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PRAVOSLAVNA crkva proslavlja svetog Antinogena 16. jula po julijanskom kalendaru, a 29. po gregorijanskom.

СЛАВИМО СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ СТРАДАО ЗА ХРИСТА: Помолите му се овим речима

Foto: Depositphotos/AndreyCherkasov

Sveštenomučenik Antinogen je ranohrišćanski svetitelj i mučenik iz 4. veka.

Bio je episkop u Sevastiji, u Jermeniji. Živeo je u manastiru blizu grada, sa 10 svojih učenika. U vreme gonjenja pod carem Dioklecijanom bio je zatvoren zajedno sa njegovim učenicima. Mučeni su zbog svoje hrišćanske vere i odbijanja da prinesu žrtvu idolima što je od njih zahtevano.

Tada im je Dioklecijan rekao da prinesu žrtve, kako ne bi stradali kao ostali hrišćani, na šta je Antinogen odgovrio:

O, mučitelju, oni koje ti imenuješ poginulim nisu poginuli nego su na nebesima i likuju s angelima.

Dirljiv je prizor bio kada je jedna košuta, koju je milostivi Atinogen svojom rukom hranio, pritekla k njemu i videći ga u bedi i mukama, pustila suze.

Na kraju su svi mačem posečeni, najpre sveštenici i Antinogenovi saradnici, a na kraju i sam Antinogen. Postradali su 311. godine.

Molitva

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Atinogene: Moli Hrista Boga da spase duše naše.

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