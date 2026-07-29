Društvo

NE NADAJTE SE RASHLAĐENJU: Vreme danas sunčano i toplo

В.Н.

29. 07. 2026. u 07:02

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DANAS će vreme biti sunčano i toplo. Vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najviša temperatura od 31 do 35 °S.

НЕ НАДАЈТЕ СЕ РАСХЛАЂЕЊУ: Време данас сунчано и топло

Foto: Printskrin RTS

Vreme narednih dana

Od četvrtka (30.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 °S, a početkom avgusta lokalno i oko 40 °S, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

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