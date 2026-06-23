Društvo

DANAS MOGUĆE I NEPOGODE: Nastavlja se haos sa vremenom, RHMZ izdao upozorenje

В.Н.

23. 06. 2026. u 07:22

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PRED Srbijom je nestabilan dan sa kišom, grmljavinom i mogućom pojavom grada, dok se već od četvrtka vraćaju tropske temperature do 36 stepeni.

ДАНАС МОГУЋЕ И НЕПОГОДЕ: Наставља се хаос са временом, РХМЗ издао упозорење

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i toplo, ali uz izraženu nestabilnost u većem delu zemlje. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu Srbije očekuju se duži sunčani intervali i manja verovatnoća za padavine, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu.

Meteorolozi upozoravaju da ponegde može doći do jačih grmljavinskih nepogoda praćenih kratkotrajnom pojavom grada, a najveća verovatnoća za takve vremenske prilike očekuje se u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će najviša dnevna temperatura biti od 28 do 32 stepena.

Nestabilno i u sredu

Promenljivo oblačno vreme zadržaće se i sutra. Na severu zemlje biće više sunčanih perioda i uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima i dalje biti uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu.

Od četvrtka ponovo tropske temperature

Od četvrtka sledi nova promena vremena. Očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz nagli porast temperature. Maksimalne dnevne vrednosti u većini mesta kretaće se od 33 do 36 stepeni.

Kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u ostalim krajevima dominirati sunčano i sparno vreme.

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