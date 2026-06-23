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uživoPRENOS, ALŽIR - JORDAN: Meč za nadu i spas

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23. 06. 2026. u 05:00

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FUDBALERI Alžira igraju protiv Jordana, a meč uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, АЛЖИР - ЈОРДАН: Меч за наду и спас

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Eugene Hoshiko

ALŽIR - JORDAN (prvo poluvreme u toku) 0:0 

16'  Nešto mirniji tempo meča u ovim trenucima. 

12' Musa Alsamari je prvi put zapretio za Jordan, siguran je bio Zidan. 

3' Amin Giri imao je priliku, pogodio spoljni deo mreže  za Alžir. 

1' Počela je utakmica. 

Alžir je definitivno talentovanija reprezentacija, ali ni oni nisu imali odgovora za legendarnog Lionela Mesija u svom prvom meču na ovom prvenstvu.

S druge strane, Jordan se prilično dobro nosio protiv Austrije, ali ishod je bio isti. Oba tima su doživela poraze.

Velika većina alžirskih fudbalera nastupa u ligama petice, dok najpoznatiji fudbaler selekcije, Rijad Marez nosi dresu saudijskog Al Ahlija.

Kod Jordana, samo jedan igrač Jordana nastupa u Evropi, a to je Musa Tamari, koji nosi dres francuskog Rena, verovatno i najbolji pojedinac u sastavu Jordanaca.

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