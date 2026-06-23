uživoPRENOS, ALŽIR - JORDAN: Meč za nadu i spas
FUDBALERI Alžira igraju protiv Jordana, a meč uživo možete da pratite na portalu "Novosti".
ALŽIR - JORDAN (prvo poluvreme u toku) 0:0
16' Nešto mirniji tempo meča u ovim trenucima.
12' Musa Alsamari je prvi put zapretio za Jordan, siguran je bio Zidan.
3' Amin Giri imao je priliku, pogodio spoljni deo mreže za Alžir.
1' Počela je utakmica.
Alžir je definitivno talentovanija reprezentacija, ali ni oni nisu imali odgovora za legendarnog Lionela Mesija u svom prvom meču na ovom prvenstvu.
S druge strane, Jordan se prilično dobro nosio protiv Austrije, ali ishod je bio isti. Oba tima su doživela poraze.
Velika većina alžirskih fudbalera nastupa u ligama petice, dok najpoznatiji fudbaler selekcije, Rijad Marez nosi dresu saudijskog Al Ahlija.
Kod Jordana, samo jedan igrač Jordana nastupa u Evropi, a to je Musa Tamari, koji nosi dres francuskog Rena, verovatno i najbolji pojedinac u sastavu Jordanaca.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
POTRES NA MUNDIJALU! Odlaže se utakmica Svetskog prvenstva?
21. 06. 2026. u 15:50 >> 15:59
HALAND ODVEO NORVEŠKU DALjE: Neverovatna utakmica protiv Senegala
23. 06. 2026. u 04:00
NEVEROVATNA UTAKMICA NA MUNDIJALU: Nestvrani Mbape i Francuska razbili Irak (FOTO/VIDEO)
23. 06. 2026. u 02:48 >> 02:53
KORAK BLIŽE GLAVNOM ŽREBU: Dušan Lajović siguran na startu kvalifikacija za Vimbldon
22. 06. 2026. u 22:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAJBOLjA UTAKMICA NA MUNDIJALU DO SADA! Urugvaj i Zelenortska Ostrva priredili spektakl za pamćenje!
NESTVARAN smo fudbal gledali ove večeri na "Hard rok stadionu", prava je šteta što je utakmica morala da se završi, na kraju ravnopravnih 2:2.
22. 06. 2026. u 02:07 >> 02:06
"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45
POREKLO EDINA DžEKA: Rođen u Sarajevu, ali koreni Dijamanta su sa druge strane BiH
U JEDNOM intervjuu za britanske medije opisao je taj period kao vreme preživljavanja, ističući da rat tera decu da mnogo ranije odrastu i suoče se sa životnim lekcijama za koje nisu spremna.
19. 06. 2026. u 07:02
Komentari (0)