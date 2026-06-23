Košarka

KOŠARKAŠKA BOMBA! Janis Adetokumbo ima novi klub, ide kod Srbina

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23. 06. 2026. u 06:12

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Janis Adetokumbo ima novi klub, i ide kod Srbina, prenosi Šams Čaranija sa ESPN-a.

КОШАРКАШКА БОМБА! Јанис Адетокумбо има нови клуб, иде код Србина

Photo: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Kako on javlja Milvoki Baksi dogovorili su da trejduju dvostrukog MVP-ja Janisa Adetokumba u Majami Hit.

U zamenu za Adetokumba i iskusnog visokog igrača Bobija Portisa, koji će takođe biti poslat u Majami u ovom blokbaster poslu, Milvoki će dobiti beka Tajlera Hira, centra Kel'ela Vora, krilo Hajmea Hakeza Džuniora, beka Kasparasa Jakučionisa, ovogodišnjeg 13. pika na draftu, dva buduća pika prve runde, pravo na zamenu pikova i pika druge runde, saznaje Čaranija od svojih izvora.

Tako će Nikola Jović u narednoj sezoni, ukoliko se ovi navodi ostvare, imati veliko pojačanje u narednoj sezoni. 

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