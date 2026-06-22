VANREDNO: Vučić se obratio naciji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Šef naše države telefonski se uključio u emisiju Kolegijum i odgovara na trenutno goruća pitanja vezana za aferu "zvučni top", ali i sramne napade koji na njega ne prestaju od strane blokadera, pripadnika opozicije i tajkunskih medija.

Predsednik Srbije najpre je komentarisao skandalozno saopštenje rektorskog kolegijuma u kom se napada on lično, ali i njegovi politički potezi.

- To mi samo govori da mi radimo pravi posao, a samo mogu da kažem da sam ja, za razliku od njih, legitimno izabran predsednik i da oni ne mogu da nam drže nikakve lekcije jer nikada nisu dobili legalnu podršku većeg ili značajnijeg dela građana. Ovo je slika i prilika kako funkcioniše to političko krilo Rektorata - poručio je predsednik Srbije.

Na konstataciju glavnog urednika Dragana J. Vučićevića da su blokaderi poručili kako on (predsednik) nema pravo da se meša u rad Univerziteta i navodno krši svoja ovlašćenja, lider naše zemlje je istakao kako zakone u Srbiji donose narodni poslanici.

- Molio bih one koji su za to glasali da malo nauče kako demokratija funkcioniše. Ja razmišljam o budućnosti i našoj mladosti i šta možemo da uradimo za njih. Oni danas imaju mnogo veće plate, svi ti profesori, i jako lepo žive. Molim ih da rade svoj posao i da idu u korak sa svojim kolegama iz sveta, da rade sa mladima, da ih uče i podučavaju, a ne da ih zloupotrebljavaju - naglasio je predsednik Vučić.

Dodao je kako su dobili mnogo novca, a sada se plaše konkurencije.

- Oni znaju koliko su nesposobni i voleli bi da se nikada ništa ne promeni - istakao je Vučić.

Naglasio je kako su oni kočničari reformi i kako bi po svaku cenu da zadrže svoje fotelje.

- Naš je posao da brinemo o svojoj deci i nastavićemo to da radimo, mi u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom, ali je posebno zanimljivo da oni nama govore da, iako predstavljamo, ja predstavljam, dakle, deo izvršne vlasti, izabran jedini legitimno, za razliku od njih koji nikada nisu na legitiman način izabrani, možda legalan, ali ne legitiman. Izgledno je da oni koji su navikli da rade malo ili ni malo, žele po svaku cenu da čuvaju svoje privilegije a da ne žele dobro ni našoj deci, našoj budućnosti. Nemam nikakav strah, ja gledam u budućnost, gledam unapred, razmišljam o omladini i o mladosti našoj, to mi je jedino čime se rukovodim. I nema veze ni sa kakvim osvetama, jer ti ljudi danas zarađuju mnogo više novca nego što su zarađivali ranije, jer je to bio tobož studentski zahtev, u stvari je to bio njihov zahtev blokaderskih profesora i političkih aktivista da dobiju mnogo veće plate. Dakle, dobili su sve što su poželeli, dobili su sve što su hteli. Sada je vreme da narod i država, a posebno mlada Srbija, dobije ono što hoće, a to je konkurencija, da dobije bolje univerzitete, da sa više pažnje se odnosimo prema njima, da mogu da idu u korak sa svojim mladim kolegama iz Evrope i sveta, ili da budu uspešniji od njih, jer imamo svakako izuzetno talentovanu decu, izuzetno talentovane mlade ljude, samo neko mora s njima da radi, razgovara, da ih uči, obučava, podučava, a ne da ih maltretira i zloupotrebljava za svoje političke potrebe.

Ističe da oni znaju da nema zvučnog topa.

- Koju želite zemlju pošaljite, samo neka to ne bude Hrvatska, i nijedna neće moći da vam kaže da je bilo upotrebe zvučnog topa. Videćete i za pet i za 10 godina koliko sam bio u pravu - kazao je on.

Novinar nedeljnika Radar Marko Radonjić i voditeljka Nove S Nevenom Madžarević složili su se u emisiji da je priča o takozvanom „Sarajevo safariju“, u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić fabrikovan.

- Ne znam ko je taj čovek i šta je pisao, a znam da gospođa Bećković nije htela da uvrsti kao temu jer je to glupost. Moram da priznam da sam, bar po tom pitanju, barem ljudski zahvalan jer je neko pokušao u maloj oblasti da bude koliko-toliko korektan, ali oni su prenosili desetine regionalnih tekstova... Znate kako funckioniše ta fabrika laži... Tako to ide ukrug, a onda oni prenose šta ovi kažu... Ruše se kao kule od karata jedna za drugom njihove laži. Možda je to njima zanimljivo, ali meni i mojoj porodici to nije zanimljivo, ali nema kukanja... - Žao mi je što nisam mogao porodicu da zaštitim na neki način, iako sam znao da je reč o neverovatnim lažima. Ali šta da radite, u takvom društvu živimo i to je to. Kao i ova priča oko: "Jao, i sad će sve da nas pohapse. " Neće. Pozvan je Radić da da izjavu. Tako je. Biće pozvani svi da daju izjavu, ništa posebno. Nego oni vole da se igraju tih igara self-viktimizacije ili da su uvek žrtvene mučenice i ne znam ni ja šta sve. Dakle, dajte izjavu i objasnite gde je bio zvučni top. Samo nemojte da dajete političke izjave, nego nam dajte da vam pokažemo kako i na koji način ste znali. Pretpostavljam da je to rezultat. Idemo dalje... Pripremam se za velike i važne dane za našu zemlju - kaže Vučić.

Potvrdio je da će roboti, koji su igrali Moravac u Kini, "nastupiti" u Beogradu u subotu, 27. juna.

- Imaćemo i jednog mladića koji svira harmoniku, on će svirati i roboti će igrati. To je ono čime treba da se hvalimo, našim napretkom, time što idemo u korak sa najnaprednijim zemljama, što ulažemo u robotiku. Biće u subotu i zastava koja će biti dugačka 500 metara i teška tonu - istakao je šef naše države.

- Za mene je nešto drugo bilo danas, ako to smem da kažem. Uh, ne znam da li ste vi to pokazali ili govorili, a to je gde je N1 objavio, valjda. .. Možda sam bio preoštar prema toj ženi, devojci, juče, novinarki N1, iako nisam nijednu ružnu reč rekao, naprotiv. Dakle, ali valjda je osetila potrebu da se sveti, pa je napisala: "Vučić u Belivukovoj majici." Onda je, naravno, reč o šali, čak ne o šali, već o tome da Belivukov advokat sam kaže da je ovo fotomontaža, ali želeći da kaže da su i druge stvari mogle da budu fotomontaže. Dakle, vi kad pročitate taj naslov, a svi ljudi čitaju samo naslove, dođu do zaključka: evo ga, ovaj opet sa ovima, ovo je sigurno da je Vučić nosio tu majicu, i tako dalje. I to su vam ti pokvareni, prljavi trikovi, ta vrsta dehumanizacije, kriminalizacije kojom se bave svakoga dana. I sad kad im ne ide dobro, kada se jedna za drugom ove laži i neistine koje su fabrikovali raskrinkavaju, više ne znaju ni šta da rade, ni kako da govore, i postaje nervoza sve veća, histerija sve veća, jer sve ono što su već izračunali pada u vodu. Dakle, ja samo molim sve ljude da se, ko god, šta god, da misli o svima njima, da nikada, da nikada se ne koristimo njihovim metodama, da nikada ni na koji način ne primenjujemo nasilje, i za mene ovo što se dogodilo sinu Dinka Gruhonjića je nešto užasno i osuđujem na najjači mogući način, i tražim od nadležnih organa, ponavljam, tražim od policije, tražim od svih službi u zemlji da pronađu počinioce, zato što mi moramo da budemo sigurna i bezbedna zemlja za sve ljude, bez obzira na njihova politička opredeljenja, religijska, ovakva ili onakva, dakle, Srbija mora da bude zemlja slobodnih ljudi u kojoj svako može slobodno da iskazuje svoje stavove i svoje mišljenje.

Četvrti smo po stopi rasta u Evropi u prvom kvartalu, navodi on.

- Malta, Poljska, Kipar su ispred nas. Verujem da do kraja godine budemo u prva tri, a sledeće godine prvi u Evropi. To su veliki rezultati za našu zemlju. To pokazuje da su građani imali poverenja u svoje rukovodstvo. Pozivam ministra prosvete da primi rukovodstvo Sindikata prosvete - navodi on.

Podseća da je novinarka blokaderskih medija prenela da se ništa posebno ne dešava kada su palili prostorije SNS u Novom Sadu i kada su ljudi unutra umalo nastradali.

- Tako i u Valjevu. Ništa strašno, malo su zapalili zgradu i umalo da ubiju ljude, ali to nema veze... Pobedićemo argumentima - kaže on.