"ZVUČNOG TOPA NIJE BILO, ŠEF FSB JE LIČNO DAO POTPIS": Vučić razmontirao blokaderske laži i izmišljotine jednom rečenicom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

Foto: MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Obraćanje Vučića

- Profsere Vlahoviću, uvaženi gosti, pripremili su tri različita govora za mene. Svi su predugački, moram iskreno da vam kažem. Veliko mi je zadovoljstvo da vas sve danas pozdravim. - rekao je Vučić na početku obraćanja.

Predsednik se potom zahvalio organizatorima i svim prisutnima koji su došli iz čitavog sveta da bi prisustvovali događaju.

- Tema ovogodišnjeg kongresa je globalna ekonomska realnost. Živimo u vremenu u kojem u vodu padaju razne pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina. Decenijama kreatori politika i ekonomisti su funkcionisali u okruženju koje je delovalo predvidljivo, danas svet jeste međusobno povezan ali istovremeno fragmentiran. I ta kontradikcija je u srži raznih izazova sa kojima se suočvamo i kako se sa tim snalazimo odrediće da li smo uspešni ili ne kao političari ili eksperti.

Foto: Printskrin/Tanjug

- Želim da podelim sa vama jedno od svojih iskustava koje se desilo još 2021. godine, išao sam u Davos.To je bila jedna od mojih 12 poseta.Uvek sam nameravao da slušam ljude koji su se obraćali publici u Davosu, da biste nešto rekli tim pametnim ljudima morate i vi nešto da naučite. Te godine je od gostiju bio i predsednik Kine Si Đinping. Ja sam video na koji način su svi bili iznenađeni njegovim govorom. On je prihvatio globalizam ali je okrenuo naglavačke sve vrednosti za koje smo mi tada znali. Istovremeno, čuo sam puno evropskih lidera koji su krenuli da govore protekcionističkim meraama. To je nešto što je iznenadilo svet i promenilo ga.

Istakao je da danas Evropa gradi svoje mehanizme da brani svoju ekonomiju i štiti svoju industriju i IT sektor. Dodao je i da svet ne može da isprati SAD i Kinu po pitanju dominatnih tehnologija, te da Evropa to ne može da prati.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Slušajući druge govornike na tom događaju da ništa u budućnosti neće biti isto. Ako pogledate današnji svet EU je imala oko 205 barijera u domenu trgovine i usluga. Danas ih ima 2900. To je ogromna promena, svet je potpuno drugačiji, ali niko ne može da spreči zemlje koje su brže, koje imaju manje birokratije, a koje mogu brzo i efikasno da obavljaju posao. To je jednostavno znak za uzbunu za sve nas u Evropi. Kada kažem Evropa mislim i na Srbiju.

- Mi zaostajemo, kaskamo za Kinom i SAD po raznim pitanjima, ako se ne promenimo taj jaz će se produbiti. Možemo da izdržimo današnje razlike, ali one u budućnosti ne.

Istakao je da je dugo godina multipolarnost bila odbacivana. Predsednik je potom ukazao na munjevit ekonomski razvoj Kine u proteklih 20 godina.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Možda je najveća greška koju možemo da napravimo jeste da kažemo da se globalizacija završava. Ne završava se, već se menja. Prosečan rast trgovinske razmene je povećan za 9 odsto, u poređenju sa 2 odsto u protekloj deceniji.

- Kada god sam pitao Kristalinu Georgijevu šta da radimo, da li da agresivno investiramo u infrastrukturne projekte ili da čuvamo finansijske bafere odgovor je bio očuvajte finansijske bafere, a onda ulažite što više možete, potom napravite zaključak.

- Još jedno pitanje, veštačka inteligencija. Ona ima potencijal da potpuno preozbrazi industrije i produktivnost, ali ne radi se samo o algoritmima već o talentu i energetici,računarskoj moći. Neki od najvećih ograničenja narednih decenija će biti fizički, a ne tehnološki.

Pitanje novinara

- Doveli smo neka važna i svetska imena, nosioce nobelovih nagrada i zadovoljan sam što je država Srbija pomogla u dovođenju ovih ljudi koji svojim promišljanjem i intelektualnim stavom mogu da doprinesu ekonomske budućnosti sveta i od kojih možemo mnogo toga da naučimo.

- Ono što je za ljude u Srbiji važno jeste što smo u prvom kvartalu ove godine četvrta ekonomija Evrope po stopi rasta, ispred nas su Danska, Malta i Poljska, svi ostali su iza nas. Očekujemo da budemo u prva tri do kraja godine. Verujem da ćemo sledeće godine, uz prognozu MMF-a Srbija da bude broj 1 po stopi rasta. Ono što mi moramo da tražimo jeste novi izvori rasta, moraćemo da vodimo računa i o energiji, naročito električnoj energiji, pod dva, to je voda i ono treće jeste što mi moramo da idemo u korak sa inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom.

Foto: Printskrin/Tanjug

- Svako zaostajanje u ovoj hajtek revoluciji ostaviće nas godinama u zapećku u odnosu na najrazvijenije zemlje sveta. Imamo brojne ifrastrukturne radove i brojne probleme sa kojima se susrećemo, ali verujem da smo u stanju i to da rešimo.

O skupu 27. juna

- Što se tiče ove druge stvari, oko skupa, to Siniša i Ana vole da govore neke detalje novinarima, za mene je mnogo važnije od svih tih stvari kojima ljudima znače od najveće srpske zastave, do dron šouam, robota, meni više znači šta će da bude izrečeno, plan za budućnost kao program, šta je ono što mi moramo da uradimo u našoj zemlji. Pred ljude ćemo delimično, nešto što možemo 27. nešto 28. a nešto 29. ali to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo.

O zvučnom topu i Savi Manojloviću

- Ja stvarno ne bih da komentarišem pojedinačne članke. Meni je važna istina, ono što znam. Danas sam video na šolakovim medijima da su izjavili: "pa da, izmišljotina je to oko Sarajevo safarija", pa što to niste rekli ranije? Oni su optužbama promašili godinu, toliko je to lažno i glupo bilo.

- Ja volim ljude koji žele i stalno pričaju o hapšenju. To govori da nemaju nikakav plan program. Zvučnog topa u upotrebi nije bilo. I oni to znaju odlično. Ja nemam problem sa tim pošto znaju da sam rekao FBI i FSB. Ne, pozvani su FBI i FSB, a FBI je rekao da ne može zbog svojih procedura da učestvuje. Pozivam sad i FBI i sve evropske službe. Tada zbog neobjektivnosti pojedinih iz Evrope zvali smo Amerikance i Ruse. Rusi su svoj potpis stavili, ne Rusi nego Bortikov, šef FSB. Vi nam recite koga da dovedemo od ozbiljnih službi, mi smo spremni. Znate šta će biti njihov odgovor, ne možemo da dođemo za one koji bi da navijaju za drugu stranu. Ko god da dođe reći će vam da nije bilo zvučnog topa, zato što ga nije bilo. Svi đe oni da se ređaju i da glume heroje "svi mi znamo da je bilo zvučni top" iako svi oni znaju da nije bio. I ako im je po prvi put pokazano kako se to tačno i dogodilo. Jedva čekam da idem u zatvor zbog zvučnog topa, to bi bilo nešto najsmešnije na kugli zemaljskoj. Mi znamo i od koga je ta laž potekla, ali ostavićemo to tužiocu.

Vučić je potom podsetio na jutrošnji sastanak s Lijem gde je istakao kako veštačka inteligencija može mnogo toga da pomogne.

- To su važne stvari, a ovo da odgovaram na sve i da svakog dana izađem i kažem: "ja nisam ubijao decu u majčinom naručju" kao što ste lagali danima i nedeljama prenoseći regionalne medije. Na kraju se uvek sve dozna. U cara Trojana kozje uši. Uvek se istina sazna i uvek pobedi.

O Dinku Gruhonjiću i napadu na automobil njegovog sina

- Ja najpre osuđujem napad na automobil njegovog sina. Ne znam ni kojih je registracija i koji je automobil, ne znam ni kako je oštećen ni koliko. Svakako to osuđujem i zahtevam od nadležnih organa da pronađu počionioca. Srbija mora da bude zemlja siguran za sve ljude bez obzira kako oni politički misle. Mogu da mislim sve najgore o idejama Dinka Gruhonjića i mislim, ali to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom obračunava na takav način. A što se njegovih pretnji tiče, uopšte neću da pričam da svaka reacija izaziva reakciju, zaboravite. To što je Gruhonjić sve vreme izazivao nasilje i tražio nasilje protiv nas to nikoga na svetu ne opravdava da čini nasilje protiv njega i njegove porodice. - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će biti mnogo zanimljivo u subotu te da neće skup dugo trajati.

- Biće dva ili tri govornika maksimalno.Kratko će da traje sam skup, ali biće važne poruke.Za nas su važne poruke i ljudi koji dođu. Imaće i glasačke listiće gde će moći da se izraze šta su im najveći problemi. Pozivam ljude da dođu, mi ćemo da obezbedimo desetine hiljada boca sa vodom, cisterne, imaćemo mali broj stolica za najstarije, i biće svugde i organizovana lekarska pomoć da može da bude ukazana u svakom trenutku. Najvažnije je da sagledamo kako idemo u budućnost, a u budućnost idemo svi zajedno ujedinjeni, a ne podeljeni kako su neki želeli da nas podele.

Podsetimo, Kongres će biti otvoren u 10 časova u Sava Centru, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.