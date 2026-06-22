PREDSEDNIK OSUDIO NAPAD NA AUTOMOBIL SINA DINKA GRUHONJIĆA: Srbija mora biti sigurna za sve ljude

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Nakon događaja on je osudio napad na automobil sina Dinka Gruhonjića.

Foto: MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Svakako to osuđujem i zahtevam od nadležnih organa da hitno nađu počinioce. Srbija mora biti sigurna za sve ljude. Mogu da mislim sve najgore o idejama Dinka Gruhonjića, ali to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom tako obračunava. A što se tiče njegovih pretnji, to što je Gruhonjić nama pretio nasiljem, nikoga na svetu ne opravdava da nad njime čini nasilje. Ja znam da je bes prešao na drugu stranu.

Videćete u subotu, biće najtopliji dan ove godine, biće mnogo ljudi, i na moju žalost, ljudi koji su besni zbog svih laži i prevara. Ali ja to ne želim, ja želim da vidim ljude koji žele da saslušaju put u budućnost. Mi smo svi jedna porodica! Ne moramo ni mi da budemo u svemu u pravu, i ne bi to moglo ni da se izvodi kako je izvođeno da mi nismo pokazali nebrigu. Ali svejedno, mi smo jedna porodica i moramo da živimo u miru. Svakako, najoštrije osuđujem svako nasilje, a to što se tiče pretnji to nije ništa novo, da vide ljudi kakav je njihov jezik, ali morate i razumeti oca kada vidi da se nešto dogodilo njegovom sinu, i koji je tako reagovao - kazao je Vučić.

Dodaje da je i on čovek od krvi i mesa, i da se trudio da ne preti nikome i ne koristi ružan jezik, ni kada su mu napadali porodicu, ali da je to njegova dužnost kao predsednika.

- Gruhonjić nije predsednik, on nema tu vrstu dužnosti. A da se vratim na subotu, biće mnogo toga zanimljivog u subotu, i nećemo dugo da držimo skup, biće jedan ili dva, tri govornika maksimalno. Kratko će da traje sam skup, ali biće važne poruke. A za nas su važne poruke i ljudi koji dođu, imaće glasačke kutije gde će moći da se izraze šta su najveći problemi, ali i da dopišu šta oni vide kao najveće probleme ako ih ne vide u tih 10 ili 15 tačaka.

Dakle, svako će imati taj deo i olovku gde može da zapiše, šta je ono najvažnije da rešimo da bi Srbija mogla da ide što brže napred. Obezbedićemo desetine hiljada boca sa vodom, cisterne, pozivam ljude da dođu. Imaćemo stolice za najstarije, da mogu da odmore, ali postaraćemo se da bude organizovana i lekarska pomoć. To su tehnički detalji, i kada to rešimo, najvažnija je poruka, kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni onako kako su pokušavali da nas podele. To je ono protiv čega se borimo i što moramo da pobedimo - kazao je predsednik.

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