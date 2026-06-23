NEVEROVATNA UTAKMICA NA MUNDIJALU: Nestvrani Mbape i Francuska razbili Irak (FOTO/VIDEO)

NEVEROVATNU utakmicu odigrali su Francuska i Irak na Svetskom prvenstvu. Pored očekivane pobede "trikolora" od 3:0, meč je obeležio i prekid od dva sata.

FOTO: Tanjug/AP/Derik Hamilton

Prvo poluvreme se normalno odigralo, ali početak drugog je dobrano kasnio. Razlog je taj što je grom udario u krugu od 13 kilometara oko stadiona. Navijači su morali da budu evakuisani sa stadiona.

Duel se nastavio tek u 02.00 sata posle ponoći, a prekid je više prijao izabranicima Didijea Dešana koji su u drugom delu susreta razbili rivala.

Mbape je još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih igrača na planeti. Igrao se 14. minut kad je postigao sjajan gol. Raspalio je po lopti iz daljine i matirao Ahmeda Basila.

Isti igrač je u 54. minutu duplirao prednost. Iskoristio je veliku grešku azijske selekcije i posle dodavanja Usmana Dembelea ubacio je loptu u praznu mrežu.

Trijumf Francuske potvrdi je Dembele. Ukrali su "trikolori" loptu na sredini terena, ona je došla do Majkla Olisea koji je pronašao fudbalera PSŽ-a, a ovaj je preciznim udarcem u dalji ugao pogodio za 3:0.

Evropska reprezentacija je izborila plasman u nokaut fazu i u poslednjem kolu igra protiv Norveške, dok će Irak odmeriti snage sa Senegalom.

Francuska - Irak 3:0 (1:0)

Stadion: "Linkoln Finansijal Fajld" (Filadelfija). Gledalaca: 68.324. Sudija: Dru Fišer (Kanada). Strelci: Mbape 14, 54, Dembele 66 (Francuska).

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde (od 83. Gusto), Upamekano, Saliba, Dinj - Kone, Rabio - Olise (od 68. Šerki), Dembele (od 68. Due), Barkola (od 83. Aklijuš) - Mbape (od 90+1. Tiram).

Irak (4-2-3-1): Basil - Ali, Tahsen (od 60. Sulaka), Hašem, Doski - Al Amari (od 68. Šer), Ismael (od 60. Amin) - Baješ (od 69. Farži), Ikbal, Kasem - Husein (od 26. Al Hamadi).

Drugo poluvreme: Francuska - Irak 3:0

90+3' - Kraj utakmice!

90' - U još jednoj velikoj prilici se našao Mbape, ali nije bio precizan pa je rezultat ostao nepromenjen.

76' - Najbolja šansa za Irak. Al Hamadi se ozbiljno kretao, zahvatio je loptu u padu, ali ona je otišla malo pored gola.

66' - GOOOOL! Raste prednost "trikolora". Nije uspeo maločas, ali jeste sad da postigne pogodak Usman Dembele. Dobio je loptu na desnoj od Olisea i odličnim udarcem je pogodio za 3:0.

59' - Dodala je gas Francuska i ređaju se prilike. Najpre je Basil zaustavio pokušaj Dembelea, a onda je Rabio glavom promašio ceo gol.

58' - Šteta što ovo nije pogodak. Prelepo je lob udarcem Majkl Olise probao da savlada čuvara mreže Iraka.

54' - NOVI GOL! Francuska je duplirala prednost. Veliku grešku napravio je Tašin, loše je vratio pas golmanu Basilu, sve je pratio Kilijan Mbape i nije mu bilo teško da loptu ubaci u praznu mrežu.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

46' - Konačno je počelo drugo poluvreme, posle prekida koji je trajao dva sata zbog udara groma 13 kilometara od stadiona.

01.28 - Dobre vesti! Igrači su se vratili na teren. Utakmica bi trebalo da počne za nekih 20 minuta.

01.23 - Koliko je situacija loša i kakvo je nevereme, najbolje se vidi po tome da je poplavio tunel iz kog fudbaleri treba da izađu na teren.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

01.03 - Najnovije informacije kažu da meč ne bi trebalo da se nastavi pre 1.30. I dalje je nevereme u Filadelfiji.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The match will now likely resume after 1:30 AM CET.



Another lightning has struck again.



— @JulienFroment pic.twitter.com/NUNOVcR74K — Sahand Football (@sahandm44) June 22, 2026

00.38 - Prema najnovijim informacijama specijalnih dopisnika francuskog "Ekipa", igrači će se vratiti na teren u 00.40, odraditi zagrevanje, a nastavak se očekuje od 01.00.

00.33 - I dalje pada jaka kiša u Filadelfiji. Navijači su se sakrili ispred nadstrešnice stadiona dok se situacija ne smiri.

🚨 APOCALYPTIC RAIN! Philadelphia is experiencing a phenomenal downpour right now!



France vs Iraq has been DELAYED!pic.twitter.com/Uf81fzavnX — CUPID FC (@CUPID_FC) June 22, 2026

00.04 - Grom je očigledno udario u krugu od 13 kilometara oko stadiona budući da je meč suspendovan na 30 minuta dok navijači ne budu evakuisani. Prema trenutnim informacijama drugo poluvreme bi trebalo da krene u 00:30.

#WC2026 🇺🇸: 𝗟𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲-𝗜𝗿𝗮𝗸 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗺𝗽𝘂 !



La menace d’un orage violent a forcé les organisateurs à faire évacuer les tribunes. Le match ne reprendra pas avant une demi-heure. pic.twitter.com/HZkf4jJBfg — Footballdayy (@Footballdayy10) June 22, 2026

Prvo poluvreme: Francuska - Irak 1:0

45+3' - Završeno je prvo poluvreme!

36' - Od trenutka kad su došli do prednosti, "trikolori" nisu stvorili ozbiljnu priliku, čak nisu ni zapretili.

31' - Prvi korner izveo je Irak, ali ništa nisu uradili nakon centaršuta iz ugla. Sasvim korektno na terenu izgleda azijska selekcija.

23' - Igrači će na kratku pauzu kako bi se osvežili. To je uvedeno za ovo Svetsko prvenstvo, na pola svakog poluvremena.

14' - GOOOOL! Kakav gol Mbapea na veliki jubilej. Raspalio je po lopti i probio golmana Basila. Inače, napadaču Real Madrida je ovo 100. meč u reprezentaciji.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

6' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je fudbaler Iraka Amir Al Amari pošto je neoprezno zaustavio Mbapea.

1' - Počela je utakmica!

Sastavi:

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Kone, Rabio - Olise, Dembele, Barkola - Mbape.

Irak (4-2-3-1): Basil - Ali, Tahsen, Hašem, Doski - Al Amari, Ismael - Baješ, Ikbal, Kasem - Husein.

Uoči meča:

Sve osim pobede "trikolora" i to ubedljive bilo bi veliko iznenađenje na ovom susretu, pošto je razilka u kvalitetu ogromna.

Izabranici Didijea Dešana su u prvom kolu pobedili Senegal sa 3:1. Nisu blistali u prvom poluvremenu, ali drugo su odigrali odlično.

Irak je na startu ubedljivo poražen od Norveške (1:4), a sad ga čeka još veći i teži izazov, ali nema sumnje da će dati sve od sebe da se pokažu u što boljem svetlu.

Francuska i selekcija iz Azije nikada ranije nisu igrale.

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