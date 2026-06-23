Nema dileme da se jedan od najzanimljivijih mečeva drugog kola igra između Norveške i Senegala u okviru Grupe I. Prenos uživo gledajte na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Seth Wenig

NORVEŠKA - SENEGAL (prvo poluvreme u toku) 0:0

11' Nakon neopreznosti Kulibalija umalo je u šesnaestercu rivala do lopte došao Haland, dosta sreće za Senegal u ovim trenucima

4' Nakon greške odbrane Kristofer Ajer je natrčao na loptu, a Mendi brani njegov udarac.

1' Počela je utakmica.

UOČI MEČA

Norveška (4-3-3): Niland - Rijerson, Ajer, Hegem, Volfe - Edergor, Berge, Orsnes - Nusa, Serlot, Haland.

SENEGAL (4-3-3): Mendi - Dijata, Kulibali, Niakate, Fiuf - I.G. Gej, P. Gej, Kamara - Sar, Mane, Džekson.

Skandinavci su bili ubedljivi u prvom kolu protiv Iraka sa 4:1, dok je Senegal izgubio sa 3:1 od Francuske.

Ovaj okršaj je mnogo važniji za selekciju iz Afrike, jer se novim porazom opraštaju od Mundijala.

Dok Haland i drugovima odgovara i remi, ali sigurno će ići i na trijumf. Tako da nas očekuje jedan otvoren meč, gde će se igrati na gol više.

Norveška i Senegal nikada nisu odigrali međusobni zvanični duel, a jedini put su se sastali davne 2006. godine, kada je Senegal slavio sa 2:1 u prijateljskom susretu.

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