uživoPRENOS, NORVEŠKA - SENEGAL: Haland protiv jake afričke sile
Nema dileme da se jedan od najzanimljivijih mečeva drugog kola igra između Norveške i Senegala u okviru Grupe I. Prenos uživo gledajte na portalu "Novosti".
NORVEŠKA - SENEGAL (prvo poluvreme u toku) 0:0
11' Nakon neopreznosti Kulibalija umalo je u šesnaestercu rivala do lopte došao Haland, dosta sreće za Senegal u ovim trenucima
4' Nakon greške odbrane Kristofer Ajer je natrčao na loptu, a Mendi brani njegov udarac.
1' Počela je utakmica.
UOČI MEČA
Norveška (4-3-3): Niland - Rijerson, Ajer, Hegem, Volfe - Edergor, Berge, Orsnes - Nusa, Serlot, Haland.
SENEGAL (4-3-3): Mendi - Dijata, Kulibali, Niakate, Fiuf - I.G. Gej, P. Gej, Kamara - Sar, Mane, Džekson.
Skandinavci su bili ubedljivi u prvom kolu protiv Iraka sa 4:1, dok je Senegal izgubio sa 3:1 od Francuske.
Ovaj okršaj je mnogo važniji za selekciju iz Afrike, jer se novim porazom opraštaju od Mundijala.
Dok Haland i drugovima odgovara i remi, ali sigurno će ići i na trijumf. Tako da nas očekuje jedan otvoren meč, gde će se igrati na gol više.
Norveška i Senegal nikada nisu odigrali međusobni zvanični duel, a jedini put su se sastali davne 2006. godine, kada je Senegal slavio sa 2:1 u prijateljskom susretu.
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