KIM DŽONG UN UDARIO NA JAPAN: Poražena zemlja koja se pretvorila u ratnu državu

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un kritikovao je Japan, nazivajući ga državom rata, preneli su danas severnokorejski državni mediji.

Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Severnokorejski lider Kim Džong Un kritikovao je Japan, nazivajući ga državom rata, preneli su danas severnokorejski državni mediji.

U govoru održanom na zvaničnom sastanku Kim je rekao da je "Japan poražena azijska zemlja koja se otvoreno pretvorila u ratnu državu", prenosi agencija Kjodo pozivajući se na severnokorejsku državnu novinsku agenciju KCNA.

- Japan je poražena azijska zemlja koja se otvoreno pretvorila u ratnu državu koristeći sadašnje uznemirujuće okolnosti kao priliku da se oslobodi svih okova koji ograničavaju nameru da postane vojna sila. Ovo izaziva snažnu reakciju i ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice - rekao je Kim.

Kritikovao je Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju zbog "ekstremnog pogoršanja situacije na Korejskom poluostrvu" i modernizaciju vojnih kapaciteta, vojne vežbe i špijunske aktivnosti.

- Neselektivne i arogantne prakse SAD opasno su uticale na njihove satelitske snage. Realnost još jednom dokazuje pravednost svih naših političkih izbora i puta koji smo izabrali - rekao je Kim misleći na Japan i Južnu Koreju.

Tokom svoje posete Pjongjangu ranije ovog meseca, kineski predsednik Si Đinping izrazio je protivljenje pokušajima oživljavanja militarizma očigledno misleći na Japan.