KIM DŽONG UN UDARIO NA JAPAN: Poražena zemlja koja se pretvorila u ratnu državu
SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un kritikovao je Japan, nazivajući ga državom rata, preneli su danas severnokorejski državni mediji.
Severnokorejski lider Kim Džong Un kritikovao je Japan, nazivajući ga državom rata, preneli su danas severnokorejski državni mediji.
U govoru održanom na zvaničnom sastanku Kim je rekao da je "Japan poražena azijska zemlja koja se otvoreno pretvorila u ratnu državu", prenosi agencija Kjodo pozivajući se na severnokorejsku državnu novinsku agenciju KCNA.
- Japan je poražena azijska zemlja koja se otvoreno pretvorila u ratnu državu koristeći sadašnje uznemirujuće okolnosti kao priliku da se oslobodi svih okova koji ograničavaju nameru da postane vojna sila. Ovo izaziva snažnu reakciju i ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice - rekao je Kim.
Kritikovao je Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju zbog "ekstremnog pogoršanja situacije na Korejskom poluostrvu" i modernizaciju vojnih kapaciteta, vojne vežbe i špijunske aktivnosti.
- Neselektivne i arogantne prakse SAD opasno su uticale na njihove satelitske snage. Realnost još jednom dokazuje pravednost svih naših političkih izbora i puta koji smo izabrali - rekao je Kim misleći na Japan i Južnu Koreju.
Tokom svoje posete Pjongjangu ranije ovog meseca, kineski predsednik Si Đinping izrazio je protivljenje pokušajima oživljavanja militarizma očigledno misleći na Japan.
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