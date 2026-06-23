MBAPE OTKRIO: Evo šta se dešavalo u svlačionici za vreme prekida meča Francuske i Senegala!
Francuzi preko kapitena uspeli da stignu do druge pobede na Svetskom prvenstvu.
Kilijan Mbape je bio dvostruki strelac, a naročito je bio lep njegov prvi pogodak.
Vođa Francuza je tako nastavio poteru za najefikasnijim strelcem šampionata sveta, Argentincem Lionelom Mesijem, koji je na 18 pogodaka.
"Razmišljam samo o tome da pomognem mojoj ekipi. Pomažući timu, postižem golove, a kada postižete golove, naravno približavate se tom nivou", rekao je Kilijan Mbape posle meča protiv Iraka.
Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Filadelfiji preslišala Iračane s 3:0, u drugom kolu Grupe I.
"Galski pelovi" su poveli golovima svog kapitena u 14. i 54. minutu, a konačan rezultat postavio je Usman Dembele golom u 66. minutu.
Mbape je do sada postigao 16 golova na Mundijalima, čime se izjednačio na drugom mestu večne liste sa Nemcem Miroslavom Klozeom. Rekorder Mesi je u ponedeljak uveče bio dvostruki strelac u pobedi nad Austrijom od 2:0.
"Leo uvek postiže golove. Ako želim da pratim ono što Leo radi, moraću da uradim još više", rekao je Mbape.
On je odigrao 100. utakmicu za državni tim, a duel je posle prvog poluvremena bio prekinut na dva sata zbog nevremena i opasnosti od grmljavine u blizini stadiona u Filadelfiji.
"Bilo je veoma teško jer smo morali da ostanemo koncentrisani, morali smo da ostanemo angažovani u svlačionici", naveo je fudbaler Real Madrida.
Selektor Francuske Didije Dešan smatra da Mbape ima kapacitet da bude bolji.
"On može da prestigne Mesija, može da prestigne Ronalda", ocenio je Dešan.
Napadač Real Madrida je osvojio Svetsko prvenstvo 2018. a četiri godine kasnije igrao je u finalu turnira u Kataru. Sa 60 golova najbolji je strelac u istoriji državnog tima.
"Ovde je da postiže golove i to je nešto što je i radio. Video sam dovoljno kritika za njegovu egoističnu stranu. Ali to nije on. On je kapiten tima i svetao primer za ostatak grupe", naveo je francuski selektor.
U poslednjem trećem kolu Francuska će 26. juna igrati protiv Norveške za tron Grupe I, a Irak protiv Senegala, u duelu za eventualni prolaz grupne faze i treće mesto.
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