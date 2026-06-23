Društvo

PADAĆE GRAD U BEOGRADU: Leto je počelo turbulentno - evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

23. 06. 2026. u 00:00

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VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

ПАДАЋЕ ГРАД У БЕОГРАДУ: Лето је почело турбулентно - ево какво нас време данас очекује

Foto: V.S.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša od 28 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada.

Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 19 do 21 stepeni, a najviša dnevna oko 30.

Vreme narednih dana

U sredu se očekuje promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme. Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

(Sputnjik)

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