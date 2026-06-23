JEZIVE PREPISKE GRUHONJIĆEVIH SIMPATIZERA: I posle svega, oni nastavljaju - meta Vučićev najmlađi sin
NA DRUŠTVENIM mrežama pojavile su se nove objave i komentari koje pojedini korisnici tumače kao nastavak napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.
Jezive prepiske Gruhonjićevih simpatizera! I posle svega - oni nastavljaju! Meta Vučićeva deca
Na društvenim mrežama osvanula je jeziva prepiska Gruhonjićevih kolega i simpatizera od sinoć! I posle svega, oni nastavljaju sa jezivim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu!
Jedan od besramnih komentara na mreži je: Vukan ne postoji. On je hologram.
A ispod sledi još sramnija replika:
- Nažalost, postoji....
Grozni komentari samo su se nizali.
Oni kao da se takmiče ko će šta bolesnije napisati...
A da podsetimo, tokom vikenda su pisali: Vučiću, ni psi te ne vole...
Ovakvi bi da vladaju Srbijom! Postavlja se pravo pitanje - pa šta bi onda od zemlje ostalo?!?
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