Politika

JEZIVE PREPISKE GRUHONJIĆEVIH SIMPATIZERA: I posle svega, oni nastavljaju - meta Vučićev najmlađi sin

Novosti online

23. 06. 2026. u 08:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavile su se nove objave i komentari koje pojedini korisnici tumače kao nastavak napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.

ЈЕЗИВЕ ПРЕПИСКЕ ГРУХОЊИЋЕВИХ СИМПАТИЗЕРА: И после свега, они настављају - мета Вучићев најмлађи син

Foto: Printskrin/Jutjub/ KTV Televizija

Jezive prepiske Gruhonjićevih simpatizera! I posle svega - oni nastavljaju! Meta Vučićeva deca

Na društvenim mrežama osvanula je jeziva prepiska Gruhonjićevih kolega i simpatizera od sinoć! I posle svega, oni nastavljaju sa jezivim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu!

Jedan od besramnih komentara na mreži je: Vukan ne postoji. On je hologram.

Foto: Printskrin

 

A ispod sledi još sramnija replika: 

 - Nažalost, postoji....

Foto: Printskrin

Grozni komentari samo su se nizali.

Oni kao da se takmiče ko će šta bolesnije napisati...

Foto: Printskrin

 

A da podsetimo, tokom vikenda su pisali: Vučiću, ni psi te ne vole...

Foto: Printskrin

 

Ovakvi bi da vladaju Srbijom! Postavlja se pravo pitanje - pa šta bi onda od zemlje ostalo?!?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAŽ O ZVUČNOM TOPU KAO INSTRUMENT ZA RUŠENJE DRŽAVE: Osmišljen narativ da bi se udarilo na Vučića i podelio narod
Politika

0 6

LAŽ O "ZVUČNOM TOPU" KAO INSTRUMENT ZA RUŠENJE DRŽAVE: Osmišljen narativ da bi se udarilo na Vučića i podelio narod

POVODOM afere "zvučni top", za koju je Više javno tužilaštvo iznelo dokaze da je bila planirana kao deo šire hajke na državu i predsednika Aleksandra Vučića u okviru obojene revolucije, analitičari su za "Novosti" ocenili da je reč o sistematski osmišljenom delovanju protiv institucija Srbije usmerenom ka izazivanju unutrašnjih podela, slabljenju države i stvaranju uslova za politički pritisak i moguću nasilnu promenu vlasti.

23. 06. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
RONALDO NA UDARU KRITIKA: Portugal mora da se iskupi protiv debitanta na Mundijalu i ostvari preko potrebnu pobedu

RONALDO NA UDARU KRITIKA: Portugal mora da se iskupi protiv debitanta na Mundijalu i ostvari preko potrebnu pobedu