JEZIVE PREPISKE GRUHONJIĆEVIH SIMPATIZERA: I posle svega, oni nastavljaju - meta Vučićev najmlađi sin

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavile su se nove objave i komentari koje pojedini korisnici tumače kao nastavak napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.

Foto: Printskrin/Jutjub/ KTV Televizija

Jezive prepiske Gruhonjićevih simpatizera! I posle svega - oni nastavljaju! Meta Vučićeva deca

Na društvenim mrežama osvanula je jeziva prepiska Gruhonjićevih kolega i simpatizera od sinoć! I posle svega, oni nastavljaju sa jezivim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu!

Jedan od besramnih komentara na mreži je: Vukan ne postoji. On je hologram.

Foto: Printskrin

A ispod sledi još sramnija replika:

- Nažalost, postoji....

Foto: Printskrin

Grozni komentari samo su se nizali.

Oni kao da se takmiče ko će šta bolesnije napisati...

Foto: Printskrin

A da podsetimo, tokom vikenda su pisali: Vučiću, ni psi te ne vole...

Foto: Printskrin

Ovakvi bi da vladaju Srbijom! Postavlja se pravo pitanje - pa šta bi onda od zemlje ostalo?!?