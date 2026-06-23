BLAM GODINE: Ovo od Halanda nismo navikli! Promašaj Norvežanina obilazi svet! (VIDEO)

Dvostruki strelac u pobedi "vikinga" nad Senegalom (3:1) imao i slabih trenutaka.

AP Photo/Steve Luciano

Najbolji strelac prošle sezone u Premijer ligi i napadač Mančester sitija, Erling Haland, nastavio je da blista na Svetskom prvenstvu.

Napadač Norveške je ponovo bio dvostruki strelac, najpre je u prvom kolu dvaput zatresao mrežu Iraka, a danas je to učinio i protiv Senegalaca.

Međutim, veću pažnju je zavredeo njegov promašaj u samom finišu prvog poluvremena.

Može se čak reći da je to kiks karijere Halanda, koji je imao otvorenu situaciju da pošalje loptu u gol, ali je pogodio stativu!

Preciznije, senegalski golman Eduard Mane je izgubio loptu u svom kaznenom prostoru, Erling Haland mu je oduzeo i potom imao nezaštićenu mrežu ispred sebe.

Na zaprepašćenje svih, Norvežanin je pogodio samo donju konstrukciju gola!

Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku na 4:08.

Norveška na tabeli grupe I deli prvo mesto sa Francuskom sa po 6 bodova. Trikolori su u prednosti zbog bolje gol-razlike (6:1), dok "vikinzi" imaju 7:3.

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