Društvo

UPALJEN ALARM ZA CELU SRBIJU: Posle tropskih 37 stepeni stiže preokret, evo kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

D.D.

21. 06. 2026. u 08:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA zvaničnoj prognozi RHMZ-a, u nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo.

УПАЉЕН АЛАРМ ЗА ЦЕЛУ СРБИЈУ: После тропских 37 степени стиже преокрет, ево какво нас време очекује у наредном периоду

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Prvi dan leta doneće Srbiji prave letnje temperature, ali i mogućnost lokalnih nepogoda.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za nedelju pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature do 35 stepeni, dok meteorolog Marko Čubrilo upozorava da će se u drugom delu dana atmosfera destabilizovati, što može dovesti do jakih grmljavinskih pljuskova i pojave grada.

RHMZ: Do 35 stepeni, mogući pljuskovi i grmljavina

Prema zvaničnoj prognozi RHMZ-a, u nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo.

Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a tokom popodneva i u Vojvodini, očekuje se razvoj oblačnosti koji može doneti pljuskove sa grmljavinom. Na pojedinim lokacijama oni mogu biti izraženiji i praćeni kratkotrajnom pojavom grada.

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35 stepeni.

U Beogradu će takođe biti veoma toplo, sa temperaturom oko 35 stepeni, dok su kasno posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Čubrilo: Sparina će pojačati osećaj vrućine

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će narednih dana biti dosta sunca, ali i veoma visok procenat vlage u vazduhu, zbog čega će osećaj toplote biti znatno izraženiji.

Prema njegovim rečima, tokom nedelje će sa severoistoka u više slojeve atmosfere stići manja količina svežijeg i nestabilnog vazduha.

 - Kada takav vazduh dođe u kontakt sa pregrejanom podlogom, može doći do vrlo burne reakcije atmosfere i razvoja lokalnih, ali jakih grmljavinskih pljuskova, uz mogućnost grada i drugih vremenskih nepogoda - upozorava Čubrilo.

On navodi da bi temperatura u pojedinim mestima mogla da dostigne i 36 stepeni.

Ponedeljak donosi najveći rizik od nevremena

Čubrilo ističe da će ponedeljak biti nešto svežiji, ali i znatno nestabilniji.

Atmosfera će biti veoma pogodna za razvoj grmljavinskih sistema, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, veća količina kiše za kratko vreme i vremenske nepogode.

Vrućine ostaju do kraja juna

Prema prognozi Marka Čubrila, nakon kratkotrajnog osveženja početkom naredne sedmice, od srede ponovo sledi stabilnije i toplije vreme.

Temperature će se uglavnom kretati od 29 do 34 stepena, dok bi lokalno mogle da dostignu i 37 stepeni.

Meteorolog procenjuje da bi ozbiljnije osveženje moglo da stigne tek početkom jula, nakon 4. ili 5. jula, dok će do tada Srbija uglavnom biti pod uticajem letnjih vrućina, sparine i povremenih lokalnih pljuskova.

BONUS VIDEO:

SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

VRAG JE ODNEO ŠALU: Španija ne sme napraviti novi kiks protiv Saudijske Arabije
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

0 1

VRAG JE ODNEO ŠALU: Španija ne sme napraviti novi kiks protiv Saudijske Arabije

Španija će u drugom kolu grupe "H" Svetskog prvenstva imati imperativ pobede kada od 18 časova na "Meredesec Benz stadionu" odmeri snage sa Saudijskom Arabijom. Posle razočaravajućeg remija bez golova protiv Zelenortskih Ostrva na startu turnira, "crvena furija" mora da pokaže daleko više kako bi opravdala ulogu jednog od favorita za osvajanje trofeja.

21. 06. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GORI LUKSUZNI HOTEL, U OGROMNOM POŽARU POGINULA ŽENA: Evakuisano 1700 turista u letovalištu koje Srbi obožavaju (FOTO/VIDEO)

GORI LUKSUZNI HOTEL, U OGROMNOM POŽARU POGINULA ŽENA: Evakuisano 1700 turista u letovalištu koje Srbi obožavaju (FOTO/VIDEO)