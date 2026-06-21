UPALJEN ALARM ZA CELU SRBIJU: Posle tropskih 37 stepeni stiže preokret, evo kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

PREMA zvaničnoj prognozi RHMZ-a, u nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Prvi dan leta doneće Srbiji prave letnje temperature, ali i mogućnost lokalnih nepogoda.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za nedelju pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature do 35 stepeni, dok meteorolog Marko Čubrilo upozorava da će se u drugom delu dana atmosfera destabilizovati, što može dovesti do jakih grmljavinskih pljuskova i pojave grada.

RHMZ: Do 35 stepeni, mogući pljuskovi i grmljavina

Prema zvaničnoj prognozi RHMZ-a, u nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo.

Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a tokom popodneva i u Vojvodini, očekuje se razvoj oblačnosti koji može doneti pljuskove sa grmljavinom. Na pojedinim lokacijama oni mogu biti izraženiji i praćeni kratkotrajnom pojavom grada.

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35 stepeni.

U Beogradu će takođe biti veoma toplo, sa temperaturom oko 35 stepeni, dok su kasno posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Čubrilo: Sparina će pojačati osećaj vrućine

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će narednih dana biti dosta sunca, ali i veoma visok procenat vlage u vazduhu, zbog čega će osećaj toplote biti znatno izraženiji.

Prema njegovim rečima, tokom nedelje će sa severoistoka u više slojeve atmosfere stići manja količina svežijeg i nestabilnog vazduha.

- Kada takav vazduh dođe u kontakt sa pregrejanom podlogom, može doći do vrlo burne reakcije atmosfere i razvoja lokalnih, ali jakih grmljavinskih pljuskova, uz mogućnost grada i drugih vremenskih nepogoda - upozorava Čubrilo.

On navodi da bi temperatura u pojedinim mestima mogla da dostigne i 36 stepeni.

Ponedeljak donosi najveći rizik od nevremena

Čubrilo ističe da će ponedeljak biti nešto svežiji, ali i znatno nestabilniji.

Atmosfera će biti veoma pogodna za razvoj grmljavinskih sistema, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, veća količina kiše za kratko vreme i vremenske nepogode.

Vrućine ostaju do kraja juna

Prema prognozi Marka Čubrila, nakon kratkotrajnog osveženja početkom naredne sedmice, od srede ponovo sledi stabilnije i toplije vreme.

Temperature će se uglavnom kretati od 29 do 34 stepena, dok bi lokalno mogle da dostignu i 37 stepeni.

Meteorolog procenjuje da bi ozbiljnije osveženje moglo da stigne tek početkom jula, nakon 4. ili 5. jula, dok će do tada Srbija uglavnom biti pod uticajem letnjih vrućina, sparine i povremenih lokalnih pljuskova.

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