OPERISALI NEPOSTOJEĆI TUMOR, PA "ZAGUBILI" DOKUMENTACIJU: Obrt u postupku utvrđivanja odgovornosti za smrt Čačanke Lele Tomašević

KLjUČNI dokazi o nestanku medicinske dokumentacije za period od sedam dana, odsustvu konzilijarne odluke za operaciju glave i kontradiktornim izjavama lekara, izbili su u prvi plan pravne borbe koju Radiša Tomašević iz Ježevice kod Čačka vodi protiv Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) u Kragujevcu zbog smrti svoje kćerke Lele (40).

Foto V. Ilić

Iako su unutrašnje komisije tvrdile da nema propusta u lečenju pacijentkinje, koja je preminula u avgustu 2023. nakon nepotrebe operacije pod lažnom dijagnozom tumora mozga, novi podaci do kojih je otac došao pred Lekarskom komorom Srbije (LKS) i tužilaštvom bacaju potpuno novo svetlo na ovaj slučaj.

Kao najvažniji obrt u dosadašnjem postupku, Drugostepeni organ Lekarske komore Srbije usvojio je žalbu Radiše Tomaševića kao osnovanu, nakon što je Sud časti prvostepeno odbio prijavu protiv neurohirurga, koji je operisao Lelu od nepostojećeg tumora.

Predsednik Vrhovnog suda časti LKS otvoreno je u rešenju postavio pitanje zašto teško bolesna Lela uopšte nije bila medikamentozno pripremljena za ključno snimanje - MR spektroskopiju u Beogradu, koja bi sa 80 procenata tačnosti negirala postojanje tumora i sprečila fatalnu operaciju.

Lekari su krivicu za neurađen pregled prvobitno pripisali "nesaradnji pacijentkinje", a Tomašević ukazuje i na ozbiljne kontradiktornosti u iskazima.

- Naime, postupajući lekar je pred Komorom tvrdio da Lela uopšte nije bila njegov pacijent (zbog čega je prijava prvo i odbijena), dok je pred tužiocem 10. septembra 2025. priznao da je upravo on kao neurohirurg zahtevao tu dijagnostiku. Komora je na kraju konstatovala da je sprovođenje sedacije radi umirivanja pacijenta bilo u isključivom domenu ordinirajućih lekara kragujevačke bolnice - objasnio je Radiša.

Foto V. Ilić

On je upozorio da istražni sudija Suda časti nije po službenoj dužnosti pokrenuo postupak protiv ostalih odgovornih lekara sa odeljenja, iako je po Statutu to bio dužan.

Poseban skandal u ovom slučaju predstavlja potpuni nestanak medicinske dokumentacije.

Za period od 22. do 29. juna 2023. u bolničkim spisima uopšte ne postoje podaci o Lelinom zdravstvenom stanju, niti o terapiji koju je primala. Uprkos ovom neshvatljivom "vakuumu" u papirima, nadležni organi koji su kontrolisali rad ustanove i dalje tvrde da propusta lekara nije bilo.

- Pored toga, utvrđeno je da u dokumentaciji uopšte ne postoji izveštaj o samom operativnom toku, kao ni pismena odluka konzilijuma lekara, nalog za konzilijum ili zapisnik na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi ko je sve svojim potpisom odobrio da se pristupi hirurškom zahvatu - kazao nam je Tomašević.

Za njega je, nakon konsultacija sa lekarima i advokatima, ovo "ne samo težak profesionalni propust, već i ozbiljno krivično delo".

Paralelno sa Komorom, porodica je naišla na zid i u pravosuđu. Nakon što je Više javno tužilaštvo (VJT) u Kragujevcu prvobitno prihvatilo Radišin prigovor, ukinulo prvostepeno odbijanje prijave i naložilo nižem tužilaštvu izvođenje dokaza i odgovore na brojna pitanja, ubrzo je usledio šok. Tomašević je od VJT dobio novo rešenje o odbijanju krivične prijave, ovoga puta u formi običnog obaveštenja, bez ikakvog obrazloženja ili navođenja razloga za takvu odluku.

Foto Privatna arhiva

Podsetimo, ceo slučaj je počeo kada je Lela Tomašević početkom juna 2023. primljena u čačansku bolnicu, gde je skener ukazao na infarkt mozga. Njena sestra, dr Tina Tomašević, koja radi kao internista u Berlinu, upozorila je da je tada urađena loša trijaža i da je izgubljeno dragoceno vreme za razbijanje tromba. Nakon prebacivanja u UKC Kragujevac, lekari su postavili pogrešnu dijagnozu tvrdeći da se radi o tumoru mozga (glioblastomu).

Mesec dana kasnije izvršena je operacija glave, a histopatološki nalaz i kasnija obdukcija dokazali su da tumora nije bilo i da je uzrok smrti bio infarkt mozga i bolničke komplikacije među kojima su dekubitusi i bakterija klostridija.

Foto V. Ilić

- Ovo je surova geneza moje borbe za utvrđivanje istine. Oni su moje dete ubili i ja neću stati. Znam da ništa ne može da je vrati, ali dok sam živ tražiću pravdu za svoju Lelu - poručuje neutešni otac Radiša.