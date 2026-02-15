JEDAN LEK ZA - DVA ŽIVOTA: Leskovčanka Mina, obolela od čistične fibroze uskoro, zahvaljujući terapiji, postaje majka (FOTO)

Sa teškom i neizlečivom bolešću, cističnom fibrozom, Leskovčanka Mina Julardžija Filipović(24) bori se od malena.

foto: privatna arhiva

Njen prognozirani životni vek bio je 25 godina, ali Mina nikada nije gubila nadu. Kao dvadesetogodišnjakinja imala je samo 30 kilograma. Bila je životno ugrožena i među kandidatima za transplantaciju pluća. Međutim, pre pet godina sve se promenilo. Srbija je jedna od prvih zemalja na svetu gde je počela primena inovativne terapije koja leči uzrok Minine bolesti.

Zahvaljujući tom, kako kaže, magičnom leku ona više nije bila devojka zarobljena u krevetu. Iz dana u dan bila je sve bolje. Vratila se studijama i mnogobrojnim drugim interesovanjima, a uskoro će ispuniti i želju koja joj je, zbog bolesti, delovala neostvarivo. Mina će na svet doneti novi život i postati majka.

- Nikada neću zaboraviti dan kada sam uradila test za trudnoću. Te dve crte donele su mi pomešana osećanja. Posle prvobitne sreće javio se i strah, ali sam se vodila svojim osećajem da to mogu, kao i preporukama lekara. Još mi je neverovatno da se trudnoća bliži kraju i da ću uskoro na svet doneti novi život – priča nam Mina – Trudnoća je bila veoma teška. Bilo je tu raznih infekcija i drugih komplikacija, ali sam uvek bila pozitivna. Znala sam da sam u dobrim rukama i verovala u uspeh.

Mininu trudnoću sve vreme vodio je tim lekara Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“ koji su, osim ginekologa, činili i pulmolozi, endokrinolozi, gastroenterolozi, kardiolozi i stručnjaci drugih specijalnosti. Mina je tokom svog „devetomesečnog putovanja“ imala podršku porodice, kao i supruga Uroša koji je, kako ističe, njenu bolest prihvatio kao da je njegova.

foto: privatna arhiva SREĆA Uroš i Mina čekaju dan kada će postati roditelji

- Život mi je poslao anđela čuvara. Uroš razume moju bolest i ume da me podrži. Divan je. On je negujući tip čoveka. Ništa mu nije teško, a saznanje da ćemo postati roditelji je veoma pozitivno uticalo na oboje. Zajedno smo uredili naš porodični kutak, bukvalno od nule, i pripremili ga za dolazak bebe, ali smo se zajedno suočavali i sa činjenicom da je moja trudnoća visokorizična, zbog dijabetesa i drugih usputnih bolesti. Mom Urošu nije bilo teško da bude uz mene tokom svake kontrole, na koje sam odlazila dva puta u toku meseca. Na svemu sam mu veoma zahvalna. Ljubav i beba koju očekujemo je naša pokretačka snaga – naglašava Mina.

Tešku dijagnozu dobila je, kao beba, sa godinu i po dana. Do svoje 12 godine teret borbe protiv ove ozbiljne bolesti, pesimičnim prognozama, strahovima i brigama, umesto Mine, nosila je njena majka.

- Kada sam porasla, kroz posledice cistične fibroze, osvestila sam to koliko sam ozbiljno bolesna. Teško sam disala, nisam imala snage. Gubila sam dah. Nisam mogla da se sagnem da se obujem. Do juče sam mogla sve, a onda sam završila u krevetu. Bila sam kost i koža. Bilo mi je veoma teško, ali sam stvorila jak karakter, pre svega da bi pomogla svojoj samohranoj majci koja se kao lav borila za mene. Sve me je zanimalo, ali sam se osećala loše, jer me bolest sprečavala u mojim ambicijama – seća se Mina detinjstva i mladalačkih dana koje je često provodila u bolničkim sobama.

foto: privatna arhiva SPAS Pilule koje su Mini promenile život

Sada redovno uzima lek koji joj je promenio život. To je prva terapija u istoriji čovečanstva koja leči uzrok njene bolesti i važi za jedan od najskupljih lekova na svetu. Mina nije verovala da će tako brzo doći do Srbije i da je toliko delotvoran.

- Čim sam popila prve dve pilule uveče sam mogla da spavam na leđima. Iz pluća sam izbacila sekret koji su skupljao, verovatno, godinama. Ubrzo mi je funkcija pluća bila bolja za 10 odsto, uz dalja kontinuirana poboljšanja. Ugojila sam se. Dobila sam snagu i odjednom sam mogla mnogo toga o čemu sam ranije samo mogla da razmišljam – kazala nam je ova mlada i ambiciozna žena.

Novi život koji nosi simbol je pobede i kruna Minine borbe tokom koje nikada nije gubila nadu. Trenuci povremenih slabosti i razmišljanja o smrti su iza nje. Živi dane ispunjene srećom koja će stalno biti sve veća i veća, dok sa suprugom Urošem bude gledala kako plod njihove ljubavi postaje čovek.

ČEKAJU I RADUJU SE VUKANU

Mina i Uroš će uskoro dobiti sina koji će se zvati Vukan. Njega u novouređenom domu već čeka personalizovana posteljina. Lekari su tokom trudnoće obavili sve neophodne preventivne preglede. Vukan je zdrava beba. On je i potvrda Minine poruke da u životu, bez obzira na sve prepreke, nikada ne treba odustajati i da su „čuda“, zahvaljujući modernoj medicini, ipak moguća.