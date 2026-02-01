NOVAK ĐOKOVIĆ NIJE USPEO! Srbin izgubio finale Australijan opena, Karlos Alkaraz ušao u istoriju!
U Finalu Australijan opena sastali su se Novak Đoković, desetostruki osvajač titule u Melburnu i Karlos Alkaraz, koji je jurio prvenac. Španac je nakon preokreta slavio 3:2 (6:2, 2:6, 3:6, 5:7)
Motivisan je Novak Đoković bio na startu meča. Srbin je jurio istoriju, svoj 25. grend slem, a na tom putu imao je mladog i poletnog Alkaraza. Nema sumnje da obojica gaje veliko poštovanje jedan prema drugome, ali prošlost i statistika uneli su nervozu u igru prvog tenisera planete. .
Nije izgledao Španac kao Karlos Alkaraz koga su navijači navikli da gledaju. Loše se kretao, nije uspevao da riternira kako obično ume, a to je koristio Srbin.
Najboljem teniseru današnjice trebalo je samo 33 minuta da osvoji prvi set.
Dominantno je Novak izgledao u njemu. Podsetio je na najbolje dane, davnu 2011. Došao do brejka u četvrtom gemu nakon tri brejk prilike.
Uspeo je da oduzme rivalu servis povede 4:1, a potom u osmom gemu učinio je to još jednom kako bi potvrdio potpuno kontrolu - 2:6.
Drugi set doneo je obrnuti epilog. Kontrolu je imao Karlos Alkaraz, dok je Novak Đoković bio u podređenom položaju. Ništa mu nije išlo od ruke, a to je Španac iskoristio. Delovalo je da je mladost konačno došla do izražaja, delovao je svežije i poletnije na terenu.
U trećem gemu oduzeo je brejk Srbinu, u sedmom još jednom, nakno čega je iskoristio prvu set loptu i poravnao na 1:1.
Dosta čvrsta borba viđena je na početku trećeg seta. Smenjivali su se u vođstvo sve do petog seta kada je Španac iskoristio 40:15 i ponovo oduzeo servis najboljem teniseru svih vremena a 3:2 u gemovima.
Pokušavao je Đoković da se vrati, u devetom gemu pružio je veliki otpor rivalu, igrao se 13 minuta gem, koji je na kraju uzeo Španac uprkos pet brejk prilika koje je imao Novak - 6:3.
Četvrti set podsetio je još jednom na meč sa Rafaelom Nadalom 2012. godine, borba lavovska, bez odstupanja na obe strane. Čuvali su obojica svoj servis. Imao je Đoković u devetom brejk prilike koje nije iskoristio.
Nakon 2 časa i 55 minuta igre ušlo se u igru na razliku u četvrtom setu. Čuvali su obojica svoj servis. Tako je bilo sve do 12. gema u kojim je neiznuđenim greškama Đoković počastio Alkaraza sa dve meč lopte, a on je iskoristio prvu.
Novak Đoković - najnovije vesti!
ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!
NOVAK ĐOKOVIĆ U NEVERICI: Upravo je izgubio 1,3 miliona evra!
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
TEŽAK UDARAC ZA NOVAKA: Đoković saznao lošu vest pred početak duela sa Alkarazom
01. 02. 2026. u 09:26
NADAL SE PRISETIO BOLNOG PORAZA: Imao poruku za Novaka Đokovića pred finale sa Alkarazom
01. 02. 2026. u 09:14 >> 09:15
SKANDAL U ZAGREBU! Igrači Crvene zvezde pokradeni (FOTO)
01. 02. 2026. u 08:40
AMERI U NEVERICI: Jokić nasamario skoro ceo tim (VIDEO)
01. 02. 2026. u 08:21
JUNAJTED JE U NALETU: Fulam dolazi na "Old Traford" u pravom trenutku za "crvene đavole"
Mančester junajted nastavlja snažan uspon pod vođstvom Majkla Karika i u nedelju popodne na "Old Trafordu" dočekuje Fulam, u meču koji može dodatno učvrstiti poziciju „crvenih đavola“ u borbi za Ligu šampiona.
01. 02. 2026. u 07:40
ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, a onda je na poseban način i reagovao.
01. 02. 2026. u 13:11
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)