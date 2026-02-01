NOVAK ĐOKOVIĆ NIJE USPEO! Srbin izgubio finale Australijan opena, Karlos Alkaraz ušao u istoriju!

U Finalu Australijan opena sastali su se Novak Đoković, desetostruki osvajač titule u Melburnu i Karlos Alkaraz, koji je jurio prvenac. Španac je nakon preokreta slavio 3:2 (6:2, 2:6, 3:6, 5:7)

FOTO: Tanjug/AP

Motivisan je Novak Đoković bio na startu meča. Srbin je jurio istoriju, svoj 25. grend slem, a na tom putu imao je mladog i poletnog Alkaraza. Nema sumnje da obojica gaje veliko poštovanje jedan prema drugome, ali prošlost i statistika uneli su nervozu u igru prvog tenisera planete. .

Nije izgledao Španac kao Karlos Alkaraz koga su navijači navikli da gledaju. Loše se kretao, nije uspevao da riternira kako obično ume, a to je koristio Srbin.

FOTO: Tanjug/AP



Najboljem teniseru današnjice trebalo je samo 33 minuta da osvoji prvi set.

Dominantno je Novak izgledao u njemu. Podsetio je na najbolje dane, davnu 2011. Došao do brejka u četvrtom gemu nakon tri brejk prilike.

Uspeo je da oduzme rivalu servis povede 4:1, a potom u osmom gemu učinio je to još jednom kako bi potvrdio potpuno kontrolu - 2:6.



Drugi set doneo je obrnuti epilog. Kontrolu je imao Karlos Alkaraz, dok je Novak Đoković bio u podređenom položaju. Ništa mu nije išlo od ruke, a to je Španac iskoristio. Delovalo je da je mladost konačno došla do izražaja, delovao je svežije i poletnije na terenu.

U trećem gemu oduzeo je brejk Srbinu, u sedmom još jednom, nakno čega je iskoristio prvu set loptu i poravnao na 1:1.

FOTO: Tanjug/AP



Dosta čvrsta borba viđena je na početku trećeg seta. Smenjivali su se u vođstvo sve do petog seta kada je Španac iskoristio 40:15 i ponovo oduzeo servis najboljem teniseru svih vremena a 3:2 u gemovima.

Pokušavao je Đoković da se vrati, u devetom gemu pružio je veliki otpor rivalu, igrao se 13 minuta gem, koji je na kraju uzeo Španac uprkos pet brejk prilika koje je imao Novak - 6:3.

FOTO: Tanjug/AP

Četvrti set podsetio je još jednom na meč sa Rafaelom Nadalom 2012. godine, borba lavovska, bez odstupanja na obe strane. Čuvali su obojica svoj servis. Imao je Đoković u devetom brejk prilike koje nije iskoristio.

Nakon 2 časa i 55 minuta igre ušlo se u igru na razliku u četvrtom setu. Čuvali su obojica svoj servis. Tako je bilo sve do 12. gema u kojim je neiznuđenim greškama Đoković počastio Alkaraza sa dve meč lopte, a on je iskoristio prvu.

