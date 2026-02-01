ALKARAZ POBESNEO: Odmah je "skočio" na sudiju zbog ove odluke (VIDEO)
Između drugog i trećeg seta na Australijan open finalu koje igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz Špancu se nije svidela jedna odluka te je ušao u raspravu sa sudijama.
Alkaraz je igrač koji voli da igra pod otvorenim krovom, poznato je da mu odgovara da tako igra, a dodatno mu prija i jak vetar, što je upravo slučaj trenutno u Melburnu.
Nema sumnje da su mu upravo uslovi prijali u drugom setu koji je ubedljivo dobio 6:2.
U pauzi, Đoković je otišao do svlačionice, a organizatori su odlučili da zatvore krov zbog toga što postoji realna mogućnost da će kiša padati u Melburnu, a ta odluka orgnizatora nije mu se dopala.
Ušao je u raspravu sa sudijom, pokušavajući da promeni njihovu odluku, ali to nije uspeo...
Pogledajte kako je to izgledalo:
Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"
Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.
Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).
Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.
Novak Đoković - najnovije vesti!
EKSPERTI SU HTELI DA ME PENZIONIŠU: Đoković otvorio dušu nakon plasmana u finale Australijan opena
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Preporučujemo
PARTIZANU NE POMAŽE NI IGRAČ VIŠE: Radnički šokirao jesenjeg prvaka Srbije u fudbalu!
31. 01. 2026. u 17:01 >> 13:54
ŠOK TRANSFER KK CRVENA ZVEZDA! Stranac napustio crveno-bele usred sezone!
31. 01. 2026. u 17:00
JUNAJTED JE U NALETU: Fulam dolazi na "Old Traford" u pravom trenutku za "crvene đavole"
Mančester junajted nastavlja snažan uspon pod vođstvom Majkla Karika i u nedelju popodne na "Old Trafordu" dočekuje Fulam, u meču koji može dodatno učvrstiti poziciju „crvenih đavola“ u borbi za Ligu šampiona.
01. 02. 2026. u 07:40
AUSTRALIJAN OPEN 2026, FINALE: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
31. 01. 2026. u 15:23
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)