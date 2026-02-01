Tenis

ALKARAZ POBESNEO: Odmah je "skočio" na sudiju zbog ove odluke (VIDEO)

Новости онлине

01. 02. 2026. u 11:24 >> 11:25

Između drugog i trećeg seta na Australijan open finalu koje igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz Špancu se nije svidela jedna odluka te je ušao u raspravu sa sudijama.

АЛКАРАЗ ПОБЕСНЕО: Одмах је скочио на судију због ове одлуке (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Alkaraz je igrač koji voli da igra pod otvorenim krovom, poznato je da mu odgovara da tako igra, a dodatno mu prija i jak vetar, što je upravo slučaj trenutno u Melburnu.

Nema sumnje da su mu upravo uslovi prijali u drugom setu koji je ubedljivo dobio 6:2. 

FOTO: Tanjug/AP

U pauzi, Đoković je otišao do svlačionice, a organizatori su odlučili da zatvore krov zbog toga što postoji realna mogućnost da će kiša padati u Melburnu, a ta odluka orgnizatora nije mu se dopala. 

Ušao je u raspravu sa sudijom, pokušavajući da promeni njihovu odluku, ali to nije uspeo... 

Pogledajte kako je to izgledalo: 

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

Novak Đoković - najnovije vesti!

EKSPERTI SU HTELI DA ME PENZIONIŠU: Đoković otvorio dušu nakon plasmana u finale Australijan opena

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CELA AMERIKA ZATEČENA: Evo šta je uradio najpoznatiji srpski zet u NBA ligi, jedna od najvećih zvezdi košarke

CELA AMERIKA ZATEČENA: Evo šta je uradio najpoznatiji srpski zet u NBA ligi, jedna od najvećih zvezdi košarke