ALKARAZ POBESNEO: Odmah je "skočio" na sudiju zbog ove odluke (VIDEO)

Između drugog i trećeg seta na Australijan open finalu koje igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz Špancu se nije svidela jedna odluka te je ušao u raspravu sa sudijama.

Alkaraz je igrač koji voli da igra pod otvorenim krovom, poznato je da mu odgovara da tako igra, a dodatno mu prija i jak vetar, što je upravo slučaj trenutno u Melburnu.

Nema sumnje da su mu upravo uslovi prijali u drugom setu koji je ubedljivo dobio 6:2.

U pauzi, Đoković je otišao do svlačionice, a organizatori su odlučili da zatvore krov zbog toga što postoji realna mogućnost da će kiša padati u Melburnu, a ta odluka orgnizatora nije mu se dopala.

Ušao je u raspravu sa sudijom, pokušavajući da promeni njihovu odluku, ali to nije uspeo...

Pogledajte kako je to izgledalo:

Carlos Alcaraz questions the decision to close the roof at Rod Laver Arena... without telling the players 🤔 pic.twitter.com/V21EAOe8gx — TNT Sports (@tntsports) February 1, 2026

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali devet međusobnih mečeva, a Srbin vodi sa 5:4 u pobedama.

Špancu je pripao poslednjih susreta. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2).

Ovo će im biti prvi megdan u Melburnu, na jedinom grend slemu na kome mladi Španac još nije bio šampion.

