NOVAK ĐOKOVIĆ U NEVERICI: Upravo je izgubio 1,3 miliona evra!

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, ali je "izgubio" i ogroman novac.

FOTO: Tanjug/AP

Na terenu Rod Lejver arene se nije odlučivalo samo o prestižnoj tituli, već i o značajnoj razlici u novčanoj nagradi.

Karlos Alkaraz, koji je u četiri seta pobedio Novaka Đokovića, kao šampion je osvojio 4,15 miliona australijskih dolara, što je oko 2,79 miliona američkih dolara ili približno 2,6 miliona evra. Poraženi finalista, srpski as, zaradio je 2,15 miliona australijskih dolara, odnosno oko 1,45 miliona američkih dolara ili 1,35 miliona evra.

Rekordan nagradni fond

Australijan open 2026 imao je ukupan nagradni fond od 111,5 miliona australijskih dolara (oko 75 miliona američkih dolara), što predstavlja skoro 16 odsto povećanja u odnosu na prošlu godinu. I, to je bio najveći godišnji skok u istoriji pomenutog nadmetanja.

Nagrade za šampione pojedinačnih konkurencija povećane su za 19% u odnosu na prošlu godinu, kada su nosioci titula zaradili 3,5 miliona australijskih dolara u obe konkrencije (muškoj i ženskoj, pojedinačnoj).

Istorijski momenat

Razlika između šampionske nagrade i nagrade za finalistu iznosila je, dakle, dva miliona australijskih dolara (oko 1,25 miliona evra), ali su bez obzira na ishod oba takmaca mogla da krenu kući sa ogromnim sumama novca.

I to uz istorijski epilog.

Za Đokovića, koji je osvojio rekordnih 10 titula u Melburnu, ovo je bila prilika da proširi svoju dominaciju na Australijan openu i stigne do 25. grend slema ukupno. Ta 25.- titula će morati da pričeka, bar do Rolan Garosa...

Za Alkaraza, koji je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, pobeda je značila "obavaljanje" tzv. "karijernog grend slema" - i to postavši najmlađi igrač sa sve četiri velike titule.

Inače, ukupan nagradni fond Australijan opena 2026 je drugi po veličini u istoriji grend slem turnira, odmah iza rekordnih 90 miliona američkih dolara koji je ponudio prošlogodišnji Ju-Es open.

Čak i igrači koji su eliminisani u prvom kolu u Melburnu nisu otišli praznih ruku - svako ko je izgubio u uvodnoj rundi zaradio je 150.000 australijskih dolara (oko 100.000 američkih dolara).

Na kraju su Alkaraz i Đoković vodili ne samo epsku bitku na Rod Lejver areni, već se na terenu odlučivalo i o sportskoj slavi i o razlici od čak 1,25 miliona evra zarade. "Bez" tih 1,25 miliona ostao je, nažalost, Nole...

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali deset međusobnih mečeva, a posle ovog finala 5:5 je u pobedama.

Špancu je pripao drugi uzastopni susret. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2), a sada i njihov prvi megdan u Melburnu. Istorijski.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića