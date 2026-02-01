ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, a onda je na poseban način i reagovao.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Karlos Alkaraz je posle preokreta pobedio Novaka Đokovića, posle čega je Srbin stao pred mikrofon na Rod Lejver areni i poručio ono što "Karlitos" nije mogao ni da sanja:

Poželeo je da ga prestigne.

Nije baš to rekao tako direktno, ali mu je od srca čestitao na tome što je postao najmlađi sa sva četiri grend slem trofeja.

A evo kako je trajalo to ne baš karakteristično dugo obraćanje vicešampiona (obično se duže obraća samo osvajač titule).

- Dobro veče svima. Hvala vam svima. Najpre, čestitike, Karlose. Neverovatan turnir. Čestitke tebi, tvom timu, porodici. Ovo je istorija, ovo je legendarno, istorijski... To je ono što mogu da kažem da kažem ovako, "na prvu loptu". Ti si veoma mlad, otprilike kao ja (smeh), pa ti želim da u narednih desetak godina nastaviš na ovaj način! - iznenadio je Novak rivala.

A potom je nastavio ovako:

- Moram da se zahvalim i mom timu. Gurali ste me, davali ste mi neverovatnu podršku. Bilo je "prijatno putovanje" ovde, bodrili ste me, naročito poslednjih nekoliko godina, i ovo je vaš uspeh, koliko i moj.

Nadal iznenađen - Novak mu se obratio posle finala

- Želim da nešto kažem i legendarnom Rafi (Rafaelu Nadalu) koji je na tribinama. Samo nekoliko reči. Čudno je gledati te gore na tribinama, a ne ovde na terenu. Samo da kažem da je bila velika čast da s tobom "delim teren". Lepo te je videti. Čudan osećaj, ponavljam, ali zaista je zadovoljstvo!

"Nije fer!"

- Toliko je ovde španskih legendi, previše ih je, nije fer! (smeh) Imao sam spreman pobednički govor (smeh), pa ne znam šta da kažem sledeće. Skratiću, ipak je ovo Karlosovo veče. Hvala vam (publiko) još jednom. Osetio sam u prethodnih nekoliko mečeva tu ljubav kojom ste me podržavali ovde i... Trudio sam se svih ovih godina da vam to vratim. A ovo je 21. godina otkako sam prvi put igrao ovde. Vera me je i nosila sve to vreme. Kada pokušavate da igrate sa momkom kao što je Karlos, morate da imate i veru u sebe. Da nisam bio takav, da nisam mogao da poverujem da ću se ovde naći sa ovim postoljem, ne bih tu ni bio. Hvala vam na toj podršci. Bog zna šta će se desiti sutra, ili šest meseci, ili 12 meseci, ali volim vas puno! - zaključio je Đoković.

Podsetimo, za Đokovića, koji je osvojio rekordnih 10 titula u Melburnu, ovo je bila prilika da uveća svoju dominaciju na Australijan openu i stigne do 25. grend slema ukupno. Ta 25. titula će morati da pričeka, bar do Rolan Garosa...

Za Alkaraza, koji je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, pobeda je značila "obavaljanje" tzv. "karijernog grend slema" - i to postavši najmlađi igrač sa sve četiri velike titule.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali deset međusobnih mečeva, a posle ovog finala 5:5 je u pobedama.

Špancu je pripao drugi uzastopni susret. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2), a sada i njihov prvi megdan u Melburnu. Istorijski.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića