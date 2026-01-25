DANAS SLAVIMO SVETU MUČENICU TATJANU: Da vas ne bi pratila bolest, morate uraditi ovo

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetu mučenicu Tatijanu.

Sveta mučenica Tatijana bila je devica koja je svoj život posvetila Bogu. Umrla je u najgorim mukama.

Rođena je Rimljanka, od visokorodnih roditelja. Otac joj je bio pobožni hrišćanin i vaspitao ju je u pobožnosti. Kada je odrasla nije htela da se udaje, jer se unevesti u Hristu.

Devica Tatijana služila mu je dan i noć postom i molitvom umrtvljujući svoje telo i podvlašćujući ga duhu. Služila je u crkvi, i postavljena je za đakonisu.

Tatjanin dan - medovača za studente

Pre dva i po veka Rusi su počeli Svetu Tatjanu da proslavljaju na današnji dan kao studentski praznik, zato što je Moskovski unizverzitet osnovan na njen dan - 25. januara 1755. godine. Samo ime Tatjana zahvaljujući velikom pesniku Rusije Aleksandru Puškinu dobilo je romantični prizvuk. A junakinja njegove čuvene poeme Tatjana Larina postala je uzor prave ruske žene.

Rektor Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov Viktor Sadovniči jedne godine izdvojio je oko 45 kila meda iz sopstvenih rezervi za pripremanje tradicionalne medovače, koju služe studentima u čast praznika

Tadašnji car Aleksandar bio je neodlučan u veri. Njegove sluge pred njega su jedan dan izvele Tatijanu devicu u Apolonov hram da se pokloni. Ona se pomolila Hristu i odmah se dogodio zemljotres, od koga ja pao idol i razbio se u komade a iz njega izleteo i đavo i pobegao. Srušio se i jedan deo hrama koji je ubio mnoge neznabožce.

Nakon toga Tatijanu su izveli na sud i mučenje

Tatjanu su surovo mučili - šibali je, sekli joj meso, strugali žiletom, oči joj izvadili kukicama i bacali je u tamnicu. U tamnicu joj je Bog slao anđele koji su joj lečili rane, tako da se Tatijana svako jutro javljala mučiteljima potpuno zdrava.

Prema predanju, dok su je tukli mučitelji su trpeli veliku bol jer je bila tvrda kao nakovanj, ali su po naredbi nastavili da je muče. Dok su je sekli žiletima iz njenih rana nije potekla krv, već mleko i počeo je da se širi divan miris.

U jednom trenutku im se otvoriše oči i oko Tatijane su ugledali četiri anđela. Nakon toga osmorica njih počeli su da veruju u Hrista, zbog čega su i oni mučeni i ubijeni.

Jednom su je bacili pred lava, međutim, životinja je počela da se umiljava i ništa joj nije uradila.

Bacali su je u oganj, ali su je opet anđeli spasili, a sluge ostadoše mrtve.

Na kraju, doveli su i njenog oca i posekli oboje mačem. Upokojila je oko 225. godine i uvenčena je besmrtnim vencem slave.

Verovanje i običaj kažu da na današnji dan treba izgovoriti molitvu kako bi vam svetiteljka pomogla da ne navučete njen gnev i da vas ne bi pratila bolest.

Ovčica Tvoja Isuse, Tatijana, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom.

Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.

