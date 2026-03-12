Svet

IRANSKO MINISTARSTVO POTVRDILO: Vrhovni vođa je ranjen

V.N.

12. 03. 2026. u 11:30

IRANSKO Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je povredu novog vrhovnog vođe zemlje Modžtabe Hamneija.

ИРАНСКО МИНИСТАРСТВО ПОТВРДИЛО: Врховни вођа је рањен

Foto: Profimedia

Novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, ranjen je, javio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

 - Ranjen je, ali se oseća dobro. Ne znam kada će održati svoj prvi govor - rekao je u intervjuu za italijanske novine Korijere dela Sera .

Govoreći o iranskim uslovima za prekid vatre, Bagei je rekao da je Teheran sada „fokusiran na zaštitu svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta“.

 - U junu 2025. godine, posle 12 dana, SAD i Izrael su rekli: 'Hajde da stanemo'. I stali smo. Taj prekid vatre je bio farsa. Zato je sada cela zemlja odlučna da se brani - rekao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
Politika

0 52

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NI NAFTA NI GAS: Napadi na ove mete mogli bi da unište ceo Persijski zaliv, 100 miliona ljudi u opasnosti
Svet

0 0

NI NAFTA NI GAS: Napadi na ove mete mogli bi da unište ceo Persijski zaliv, 100 miliona ljudi u opasnosti

RAT između SAD, Izraela i Irana je u velikoj meri oko energije, nafte, gasa i Ormuskog moreuza. Međutim, mnogi stručnjaci upozoravaju da postoji infrastruktura koja bi mogla da bude još kritičnija za region od nafte - sistemi za desalinizaciju morske vode. Ako ovi sistemi budu ozbiljno oštećeni ili stavljeni van funkcije, to bi moglo da izazove humanitarnu krizu u zemljama u kojima je život skoro nemoguć bez njih.

12. 03. 2026. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena

Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena