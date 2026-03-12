IRANSKO MINISTARSTVO POTVRDILO: Vrhovni vođa je ranjen
IRANSKO Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je povredu novog vrhovnog vođe zemlje Modžtabe Hamneija.
Novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, ranjen je, javio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.
- Ranjen je, ali se oseća dobro. Ne znam kada će održati svoj prvi govor - rekao je u intervjuu za italijanske novine Korijere dela Sera .
Govoreći o iranskim uslovima za prekid vatre, Bagei je rekao da je Teheran sada „fokusiran na zaštitu svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta“.
- U junu 2025. godine, posle 12 dana, SAD i Izrael su rekli: 'Hajde da stanemo'. I stali smo. Taj prekid vatre je bio farsa. Zato je sada cela zemlja odlučna da se brani - rekao je on.
Preporučujemo
IZVEDEN NAPAD NA NUKLEARNI CENTAR U IRANU: Izrael pokrenuo novi talas udara
12. 03. 2026. u 12:01 >> 12:01
TRESLO SE U EVROPI: Evo gde je registrovan snažan zemljotres
12. 03. 2026. u 11:49
AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".
11. 03. 2026. u 16:26
HAOS U CRNOGORSKOM PARLAMENTU: Prekinuta sednica, poslanici DPS-a opkolili sto predsedavajućeg
SEDNICA Skupštine Crne Gore prekinuta je danas nakon što je predsedavajući u tom momentu potpredsednik parlamneta Boris Pejović (PES) oduzeo reč poslanici opozicione Demokratske partije socijalista Aleksandri Vuković Kuč.
11. 03. 2026. u 17:06
"U HRVATSKOJ IRANSKA TERORISTIČKA JAZBINA" Milanović ljut na Izraelca: "Braco, ovo je Zagreb - ne Tel Aviv!"
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je navode izraelskog ambasadora Gerija Korena da se usred Zagreba nalazi teroristička jazbina u iranskoj ambasadi.
11. 03. 2026. u 13:59
Komentari (0)