SLAVOM OVENČALI NAŠU ISTORIJU: Godišnjice smrti Živojina Mišića, Petra Bojovića i Pavla Jurišića

NA Novom groblju u Beogradu danas je polaganjem venaca obeležena 105. godišnjica smrti vojvode Živojina Mišića, 81. godišnjica smrti vojvode Petra Bojovića i 104. godišnjica smrti armijskog đenerala Pavla Jurišića Šturma, a državnu ceremoniju je predvodio državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić.

Antić je u obraćanju istakao da su srpske vojskovođe cenili i njihovi protivnici i naveo da se njihova ratna veština izučava na velikom broju škola i vojnih akademija.

"Time se ponose naši slavni preci, time se ponose borci naši koji su ratovali devedesetih godina za čast i slavu naše otadžbine, time se ponose i oni koji su na braniku otadžbine čuvali ime srpsko i ime pravoslavno. Mi moramo da iz istorije izvučemo najbolje, ali moramo da iz istorije izvučemo i da se neke bitke i bojevi ne dobijaju samo na bojnom i ratnom polju, već diplomatijom i umećem", rekao je Antić.

On je dodao da u ovoj godini Srbija obeležava velike jubileje iz istorije.

"Negde u ovo vreme krajem 1915. i početkom 1916. godine, posle velike epopeje i golgote srpske vojske, posle mučeničkog prelaska Albanije, naša vojska je svoj spas našla na obalama toplog Sredozemnog mora, u bratskim prijateljskim zemljama severne Afrike, u Alžiru, Tunisu, Maroku, u našoj bratskoj, savezničkoj Grčkoj, na ostrvu Krfu. Doživela je svoj veliki oporavak u periodu od 1916. godine, da bi se nakon toga vrlo brzo reafirmisala, oporavila i vratila na bojište na Solunskom frontu", istakao je Antić.

Dodao je da se u septembru obeležava i 110. godišnjica bitke na Kajmakčalanu, jedne od najvećih pobeda srpske vojske.

Antić je istakao da srpska vojska nikada nije bila osvajačka jer su Srbi uvek vodili oslobodilačke i odbrambene ratove.

"Srbi su narod častan, slavan i odgovoran. Srbi su sa svojim slavnim vojskovođama vodili oslobodilačke ratove. Srbi su se branili i oslobađali, a ne osvajali. Naša vojska nije bila osvajačka. Ovi časni ljudi, oficiri kralja Milana Obrenovića i kralja Petra I Karađorđevića, slavom su ovenčali slavne stranice naše istorije i u Evropi i u svetu", naglasio je Antić.

Državnoj ceremoniji prisustvovali su potomci slavnih vojskovođa, predstavnici Ambasade Rusije u Beogradu, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Beograda, diplomate, ali i predstavnici udruženja ratnih vojnih veterana i građani.

Vojvoda Živojin Mišić rođen je 19. jula 1855. godine u selu Struganik, desetak kilometara jugoistočno od Mionice.

Učesnik je srpsko-turskih ratova od 1876. do 1878. i srpsko-bugarskog rata 1885. godine.

Između 1898. i 1904. godine predavao je na Vojnoj gimnaziji pre nego što je penzionisan.

Ponovo je vraćen u službu tokom Aneksione krize 1909. godine, kada je pomagao u izradi planova za potencijalni sukob sa Austrougarskom.

Tokom Balkanskih ratova od 1912. do 1913. godine, Mišić je bio na poziciji pomoćnika načelnika štaba Vrhovne komande, a nakon Kumanovske bitke unapređen je u čin generala.

Po završetku Balkanskih ratova ponovo je penzionisan, ali je ponovo aktiviran na početku Prvog svetskog rata 1914, na mestu pomoćnika načelnika štaba Vrhovne komande.

Pod njegovom komandom srpska vojska je izvojevala pobedu nad austrougarskom vojskom u Kolubarskoj bici, zbog čega je unapređen u čin vojvode.

Autor je plana proboja Solunskog fronta septembra 1918. gidine.

Umro je 20. januara 1921. u Beogradu.

Vojvoda Petar Bojović je rođen 16. jula 1858. u selu Miševići, nedaleko od Nove Varoši, a nakon završetka gimnazije završio je Artiljerijsku školu kao prvi u klasi, među 19 pitomaca.

Učesnik je srpsko-turskih ratova od 1876. do 1878, srpsko-bugarskog rata 1885, kao i Balkanskih ratova od 1912. do 1913. godine.

Tokom Prvog svetskog rata je rukovodio zauzimanjem Kajmakčaklana, a posebno se istakao tokom proboja Solunskog fronta, nakon čega mu je dodeljen čin vojvode.

Na mestu načelnika Glavnog generalštaba Vojske Kraljevine SHS bio je do početka decembra 1921, dok je u međuratnom periodu živeo povučeno.

Autor je 15 knjiga iz oblasti vojnih nauka, a preveo je još 11 naslova.

Vlada Dušana Simovića je 3. aprila 1941. reaktivirala Bojovića koji je u tom trenutku imao 83 godine i postavila ga na mesto vrhovnog vojnog inspektora.

Vojvoda Petar Bojović je preminuo 19. januara 1945. godine, a sahranjen je u porodičnu grobnicu bez vojnih počasti.

Armijski đeneral Pavle Jurišić Šturm rođen je 22. avgusta 1848. u Gerlicu u tadašnjoj Pruskoj.

Bio je pruski oficir, ali je prešao u srpsku vojsku, gde je imao velike zasluge za pobede srpske vojske nad austrougarskim snagama u Cerskoj i Kolubarskoj bici.

U srpsku vojsku primljen je 1876. kao dobrovoljac u činu poručnika i već u srpsko-turskom ratu istakao se kao komandant Šabačkog i Posavsko-tamnavskog bataljona.

Učestvovao je i u srpsko-bugarskom ratu, balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, gde je Treća armija, kojom je komandovao, primila prvi udar austrougarske Pete armije i usporila njeno napredovanje, što je omogućilo srpskim snagama da se pregrupišu za Cersku bitku.

Penzionisan je 8. novembra 1921. godine, a preminuo je 13. januara 1922. u Beogradu.

