Društvo

"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)

В. Н.

19. 01. 2026. u 13:55

PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.

СРПСКА СЕ ТРУБА С КОСОВА ЧУЈЕ ЗА ПОБЕДНИКА МАТЕЈУ: Оборен рекорд на Газиводама - Стотине младића и девојака пливало за Часни крст (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram/Kossev/Radio Goraždevac

Ove godine oboren je rekord u broju prijavljenih. Više od 300 mladih momaka i devojaka učestvovalo je u ovogodišnjoj manifestaciji.

Mateja je učenik Medicinske škole u Kosovskoj Mitrovici. Pobednika su sa Gazivoda ispratili trubači. Orilo se "Srpska se truba s Kosova čuje".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!