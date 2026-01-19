"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
Ove godine oboren je rekord u broju prijavljenih. Više od 300 mladih momaka i devojaka učestvovalo je u ovogodišnjoj manifestaciji.
Mateja je učenik Medicinske škole u Kosovskoj Mitrovici. Pobednika su sa Gazivoda ispratili trubači. Orilo se "Srpska se truba s Kosova čuje".
