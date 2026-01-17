UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U MAJDANPEKU: Sednici prisustovala i ministarka Đurđević Stamenkovski

ŠTAB za vanredne situacije u Majdanpeku doneo je danas odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji te opštine, a sednici je prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, saopštilo je ministarstvo.

Foto: ZA Media

Kako se navodi, ministarka je uručila i ključeve novog terenskog vozila opštini Majdanpek, a koje će koristiti zaposleni Crvenog krsta u cilju bržeg i lakšeg pružanja pomoći samačkim i staračkim domaćinstvima i višečlanim porodicama koje žive u nepristupačnim i neprohodnim selima.

Vozilo je obezbeđeno donacijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vrednosti od 2,7 miliona dinara.

Đurđević Stamenkovski rekla je da ljudi kojima je pomoć potrebna nisu uvek socijalno ugrožene porodice, već i one koje rade, privređuju i koje stvaraju nove vrednosti, ali koje su ostale da žive u nekim krajevima zemlje koji su udaljeniji od same prestonice.

"Našim prisustvom i intenzivnijim aktivnostima možemo da damo još veći doprinos da u ovom mestu porodice ostanu da žive i rade", naglasila je ona.

Nakon uručenja ključeva novog vozila, kako se navodi u saopštenju, ministarka je obišla i nekoliko porodica, samohrane majke, staračka domaćinstva i hranitenjske porodice, odnosno one porodice koje su prema proceni Centra za socijalni rad, trenutno najugroženije, uručila im pakete pomoći i sa njima razgovarala o tome kako može dodatno da im se pomogne.

Đurđević Stamenkovski obišla je i Centar za socijalni rad u Majdanpeku, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)