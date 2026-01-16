Društvo

PRAVA ZIMA TEK POČINJE, LEDENI DANI STIŽU U SRBIJU: Ova tri predela na udaru jakog zahlađenja

Новости онлине

16. 01. 2026. u 19:20

DO KRAJA dana kratkotrajna kiša očekuje se na pojedinim lokalitetima u Vojvodini, a provejavanje slabog snega u Timočkoj Krajini. U ostalim krajevima delimično vedro, najavio je tokom večeri Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Kako dalje najavljuju, jugoistočni vetar u košavskom području u daljem pojačanju, pa se u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju udari olujne jačine.

Van košavskog područja tokom noći mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti. Oprez zbog poledice.

Temperatura u padu

Kako stoji u najavi RHMZ, u subotu (17.01.) u košavskom području pretežno sunčano i vetrovito, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -5 do 0 °C, a najviša od 0 do 5 °C.

U narednom periodu pretežno sunčano i hladno, pa se u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuju ledeni dani (sa temperaturom u toku celog dana ispod 0 °C). U ostalim regionima Srbije ledeni dan biće ponedeljak, 19. januar, dok će u ostatku perioda dnevne temperature biti uglavnom u intervalu od 0 do 5 °C, najavio je RHMZ.

Niže temperature će usporiti topljenje snežnog pokrivača, ali se i dalje savetuje oprez zbog poledice – zaleđivanja mokrih površina, najavljuju.

U Pomoravlju i Podunavlju će do utorka (20.01.) duvati jak jugoistočni vetar (košava), koja će u sredu i četvrtak (21. i 22.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom. Košava će pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

Van košavskog područja, povremeno se očekuje niska oblačnost ili magla, a prolazne slabe padavine na jugu zemlje moguće su nakon 21. januara, stoji u najavi RHMZ.

