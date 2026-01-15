MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: Odlučno odbacujemo neistinite tvrdnje o “blokadi kretanja opasnog otpada”
MINISTARSTVO zaštite životne sredine odlučno odbacuje neistinite i manipulativne tvrdnje pokreta „Kreni-Promeni“ o navodnoj „blokadi kretanja opasnog otpada“ i „pravnom vakuumu“ u ovoj oblasti.
Reč je o još jednom pokušaju da se grubim dezinformacijama izazove strah i panika u javnosti i diskredituju institucije Republike Srbije.
Podzakonski akt na koji se ova lažna ekološka organizacija poziva - Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada („Službeni glasnik RS“, br. 37/25 i 47/25) - nikada nije ni stupio na snagu, jer je bilo propisano da počne da se primenjuje od 1. januara 2026. godine. Njegov prestanak važenja, stoga, nije proizveo nikakve posledice u praksi.
U celosti je i dalje u primeni Pravilnik iz 2017. godine („Službeni glasnik RS“, br. 17/17), koji svi učesnici u sistemu koriste godinama. To je potvrđeno i pozitivnim mišljenjem Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Pravni okvir postoji, primenjuje se i omogućava nesmetano i zakonito kretanje opasnog otpada.
Ministarstvo teži unapređenju sistema upravljanja otpadom i prepoznalo je i potrebu da se razmotre nove tržišne prilike i podsticaji. Ukidanjem Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije (uključujući i proizvodnju kesa „tregerica“), otvara se prostor za donošenje novih podzakonskih akata koji će doprineti efikasnijem sistemu reciklaže u Srbiji.
Tvrdnje o „blokadi“ i „vakuumu“ su, dakle, ili posledica elementarnog nepoznavanja propisa ili svesna manipulacija javnosti. Posebno je indikativno što se ova kampanja dezinformacija pokreće upravo u trenutku kada država uvodi više reda i kontrole u sektor upravljanja otpadom.
Imajući to u vidu, postavlja se pitanje: čije interese zapravo štiti pokret “Kreni promeni”?
Građani moraju da znaju:
ovo nisu „ekološki alarmi“ - ovo je politička strategija izazivanja panike, sa ciljem podrivanja poverenja građana u državu i njene institucije.
Podsećanja radi, u Srbiji trenutno postoji oko 90 važećih dozvola za tretman opasnog otpada, što jasno pokazuje da država obezbeđuje kapacitete za kontrolisano, zakonito i bezbedno postupanje, uz primenu principa „zagađivač plaća“ i stalan inspekcijski nadzor.
Zloupotreba ekologije u političke svrhe i širenje lažnih vesti o „ekološkom kolapsu“ ne doprinose zaštiti životne sredine, naprotiv, direktno otvaraju prostor za haos i stvaranje veštačke krize.
Ministarstvo zaštite životne sredine neće podleći pritiscima, medijskim kampanjama i aktivističkim konstrukcijama.
Zaštita životne sredine nije instrument za političke obračune, već suverena obaveza države prema svojim građanima.
Republika Srbija ostaje posvećena politici nulte tolerancije prema zloupotrebama u upravljanju opasnim otpadom i nastaviće da gradi sistem koji je zasnovan na zakonu, struci i javnom interesu.
Red, zakon i zaštita građana nemaju alternativu.
Preporučujemo
PAVKOV: Ušli smo u 2026. godinu sa više od 10,7 odsto teritorije Srbije pod zaštitom
08. 01. 2026. u 12:07
ISTINE I ZABLUDE O BIORAZGRADIVIM KESAMA: Da li se ova vrsta plastike zaista razlaže?
15. 01. 2026. u 10:11
HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)