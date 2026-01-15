MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: Odlučno odbacujemo neistinite tvrdnje o “blokadi kretanja opasnog otpada”

MINISTARSTVO zaštite životne sredine odlučno odbacuje neistinite i manipulativne tvrdnje pokreta „Kreni-Promeni“ o navodnoj „blokadi kretanja opasnog otpada“ i „pravnom vakuumu“ u ovoj oblasti.

ZAŠTITA Radnici "Juniriska", Foto Privatna arhiva

Reč je o još jednom pokušaju da se grubim dezinformacijama izazove strah i panika u javnosti i diskredituju institucije Republike Srbije.

Podzakonski akt na koji se ova lažna ekološka organizacija poziva - Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada („Službeni glasnik RS“, br. 37/25 i 47/25) - nikada nije ni stupio na snagu, jer je bilo propisano da počne da se primenjuje od 1. januara 2026. godine. Njegov prestanak važenja, stoga, nije proizveo nikakve posledice u praksi.

U celosti je i dalje u primeni Pravilnik iz 2017. godine („Službeni glasnik RS“, br. 17/17), koji svi učesnici u sistemu koriste godinama. To je potvrđeno i pozitivnim mišljenjem Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Pravni okvir postoji, primenjuje se i omogućava nesmetano i zakonito kretanje opasnog otpada.

Ministarstvo teži unapređenju sistema upravljanja otpadom i prepoznalo je i potrebu da se razmotre nove tržišne prilike i podsticaji. Ukidanjem Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije (uključujući i proizvodnju kesa „tregerica“), otvara se prostor za donošenje novih podzakonskih akata koji će doprineti efikasnijem sistemu reciklaže u Srbiji.

Tvrdnje o „blokadi“ i „vakuumu“ su, dakle, ili posledica elementarnog nepoznavanja propisa ili svesna manipulacija javnosti. Posebno je indikativno što se ova kampanja dezinformacija pokreće upravo u trenutku kada država uvodi više reda i kontrole u sektor upravljanja otpadom.

Imajući to u vidu, postavlja se pitanje: čije interese zapravo štiti pokret “Kreni promeni”?

Građani moraju da znaju:

ovo nisu „ekološki alarmi“ - ovo je politička strategija izazivanja panike, sa ciljem podrivanja poverenja građana u državu i njene institucije.

Podsećanja radi, u Srbiji trenutno postoji oko 90 važećih dozvola za tretman opasnog otpada, što jasno pokazuje da država obezbeđuje kapacitete za kontrolisano, zakonito i bezbedno postupanje, uz primenu principa „zagađivač plaća“ i stalan inspekcijski nadzor.

Zloupotreba ekologije u političke svrhe i širenje lažnih vesti o „ekološkom kolapsu“ ne doprinose zaštiti životne sredine, naprotiv, direktno otvaraju prostor za haos i stvaranje veštačke krize.

Ministarstvo zaštite životne sredine neće podleći pritiscima, medijskim kampanjama i aktivističkim konstrukcijama.

Zaštita životne sredine nije instrument za političke obračune, već suverena obaveza države prema svojim građanima.

Republika Srbija ostaje posvećena politici nulte tolerancije prema zloupotrebama u upravljanju opasnim otpadom i nastaviće da gradi sistem koji je zasnovan na zakonu, struci i javnom interesu.

Red, zakon i zaštita građana nemaju alternativu.