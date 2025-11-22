TUGA: Preminula bivša misica Nataša u 50. godini, bila je jedna od najlepših žena regiona (FOTO)
Nataša Kozlan , ranije poznata kao Nataša Abram, prva Miss Slovenije, preminula je u 50. godini, objavio je voditelj Iztok Gartner na Facebooku .
Prema ranijim objavama,bivša misica se već neko vreme borila sa rakom.
Nataša Kozlan je pobedila na takmičenju 1992. godine, kada je imala svega 17 godina.
Nataša nije bila samo prva Miss Slovenije, bila je jedno od onih lica koja ljudi ne zaboravljaju jer je svoju lepotu nosila s neverovatnom skromnošću. Bila je simbol vremena kada smo verovali da se u ovoj zemlji može stvoriti nešto novo, čisto i lepše. Istovremeno, bila je žena koja je, daleko od kamera i reflektora, živela tihim, toplim i srdačnim životom, s izvanrednom sposobnošću da podigne druge, čak i kada je i sama padala - napisao je Iztok Gartner, dodajući da se čak i kada joj je dijagnostikovan rak „borila kao lavica“.
(Kurir)
