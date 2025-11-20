POGLEDAJTE - BORBENA OBUKA VOJSKE SRBIJE: Manevri na Pasuljanskim livadama (VIDEO/FOTO)

NA poligonu "Pasuljanske livade" u toku je realizacija zajedničkog uvežbavanja u terenskim uslovima profesionalnog sastava dela jedinica Komande za obuku, kao i stacionarnog logorovanja vojnika na služenju vojnog roka generacije septembar 2025, koji su raspoređeni u Centar za obuku kopnene vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto Vojska srbije

Kako se navodi, obuka je organizovana sa ciljem očuvanja i daljeg unapređenja osobosoljenosti za borbena dejstva u operacijama Vojske Srbije.

U tu svrhu, formirani su privremeni sastavi koji u skladu sa zadatim supozicijama realizuju taktičke i vatrene zadatke u pokretu, dodaje se u saopštenju.

Tokom višednevnih aktivnosti na terenu, realizuju se taktička uvežbavanja i bojeva gađanja iz kolektivnog naoružanja, ističu iz Ministarstva odbrane, uz ocenu da do sada ostvareni rezultati govore da su vojnici i starešine osposobljeni i visoko motivisani za realizaciju dodeljenih zadataka.

Prema rečima komandanta Drugog centra za obuku pukovnika Nikole Fatića na poligonu su sa stalnim sastavom Komande za obuku realizovali uvežbavanja i programska gađanja iz različitog kolektivnog naoružanja.

Foto Vojska srbije

-Trenutno sa profesionalnim pripadnicima Komande za obuku realizujemo gađanja iz minobacača kalibra 82 milimetra. Pored ciljeva koji su zadati naređenjem za obuku kojima želimo da proverimo osposobljenost stalnog sastava i obnavljanje ranije stečenih znanja, poenta je i da novoprimljeni profesionalni vojnici, podoficiri i oficiri steknu nova znanja, istakao je on, napominjući da je cilj i da se unapredi "kolektivna obučenost sastava za izvršavanje kolektivnih zadataka, poboljša timski duh, a samim i ukupna operativna sposobnost jedinica Komande za obuku, odnosno Vojske Srbije u celini".

Uporedo sa zajedničkim uvežbavanjem stalnog sastava Komande za obuku na poligonu se realizuje i stacionarno logorovanje vojnika na služenju vojnog roka, koji uvežbavaju taktičke radnje, realizuju marš i programska gađanja iz naoružanja roda, napominje se u saopštenju.

Kroz brojne praktične aktivnosti, koje obuhvataju izviđanje terena, rad snajperskih parova, dejstvo streljačkog odeljenja, posedanje vatrenog položaja, kao i realizaciju gađanja, vojnici se, u skladu sa specijalnostima za koje su regrutovani, pripremaju za kolektivnu obuku u jedinicama Vojske Srbije u koje će biti upućeni na drugi period obučavanja.

Kako je objasnio potporučnik Aleksandar Verbić iz Centra za obuku kopnene vojske, vojnici, nakon mesec i po dana osnovne obuke, dolaze u centre za specijalističku obuku među kojima je i njegov Centar u Požarevcu, gde stiču teorijska znanja i obučavaju se za upotrebu borbenih vozila pešadije, artiljerijskih sistema, minobacača i minsko-eksplozivnih sredstava.

-Pokazavši nam da poseduju visok stepen spremnosti za izvršavanje svih zadataka postavljenih pred njih, vojnici nama, komandirima i starešinama, daju jasan input da je došlo vreme za realizaciju stacionarnih logorovanja na intervidovskom poligonu „Pasuljanske livade, na kome oni mogu sva ta znanja, stečena na teorijski način, praktično proveriti i iskustveno potvrditi kroz realizaciju velikog broja taktičkih uvežbavanja i gađanja koja predstavljaju krunu, ne samo njihove individualne specijalističke obuke već i samog, dobrovoljnog služenja vojnog roka", naveo je Verbić.

Dvadesetdvogodišnji vojnik Stefan Marjanski iz Melenaca istakao je da se za dobrovoljno služenje vojnog roka prijavio jer mu je to bila želja od malena, otkad, kako kaže, gaji ljubav prema uniformi, otadžbini i narodu.

-Što se obuke tiče, naučili smo neke osnovne, kao i malo složenije stvari, rekao je Marjanski i dodao da je u vojsci naučio da radi u timu i stekao vojničku disciplinu.

(Tanjug)

