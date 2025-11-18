Društvo

EVO GDE TAČNO IMA SNEGA NA PUTEVIMA SRBIJE: Izdato upozorenje na opreznu vožnju

Новости онлине

18. 11. 2025. u 22:13

ZIMSKA služba JP "Putevi Srbije" izdala je večeras upozorenje na opreznu vožnju, jer su kolovozi vlažni i snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetra na teritoriji Užica, ali i na drugim putnim pravcima.

ЕВО ГДЕ ТАЧНО ИМА СНЕГА НА ПУТЕВИМА СРБИЈЕ: Издато упозорење на опрезну вожњу

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Kako se navodi u saopštenju kolovozi su vlažni i ima snega do pet centimerata na deonicama Bistrica - Prijepolje, Uzići - Užice, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, Knežević - Kremna, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, Nova Varoš - Aljinovići, Prijepolje - Manastir Mileševa i Jelova Gora - Užice.

I na prilazima graničnih prelaza Gostun, Kotroman, Jabuka, Bajina Bašta/Skelani, Uvac, Čemerno i Sjeverin ima snega do pet centimetra i kolovozi su vlažni, saopštili su Putevi Srbije. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

18. 11. 2025. u 19:00

19. 11. 2025. u 10:17

