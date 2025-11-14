DELOVI VOŽDOVCA DANAS BEZ GASA: Prekid u isporuci će trajati do 19 sati, a evo i gde

U DELOVIMA Voždovca danas će u periodu od 7 do 19.00 sati doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa, saopštilo je Javno preduzeće "Srbijagas".

Foto: Tanjug

Do prekida u isporuci gasa, kako navode, doći će zbog hitne sanacije oštećenja gasovoda srednjeg pritiska na deonici čeličnog gasovoda u ulici Peka Dapčevića.

- Bez redovne isporuke prirodnog gasa ostaće kupci na sledećim lokacijama: Mesto isporuke Široka potrošnja "Imperijal gradnja" i kupci prve kategorije na ovoj mreži, kao i mesto isporuke "Soko Štark - navodi se u saopštenju.

Operator distributivnog sistema (ODS) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Po završetku radova, a očekuje se da će to biti u petak do 19 časova, JP "Srbijagas" će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

(Tanjug)

