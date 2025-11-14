DELOVI VOŽDOVCA DANAS BEZ GASA: Prekid u isporuci će trajati do 19 sati, a evo i gde
U DELOVIMA Voždovca danas će u periodu od 7 do 19.00 sati doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa, saopštilo je Javno preduzeće "Srbijagas".
Do prekida u isporuci gasa, kako navode, doći će zbog hitne sanacije oštećenja gasovoda srednjeg pritiska na deonici čeličnog gasovoda u ulici Peka Dapčevića.
- Bez redovne isporuke prirodnog gasa ostaće kupci na sledećim lokacijama: Mesto isporuke Široka potrošnja "Imperijal gradnja" i kupci prve kategorije na ovoj mreži, kao i mesto isporuke "Soko Štark - navodi se u saopštenju.
Operator distributivnog sistema (ODS) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.
Po završetku radova, a očekuje se da će to biti u petak do 19 časova, JP "Srbijagas" će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose | Vladimir Cvetković
Preporučujemo
VAŽNO UPOZORENjE ZA VOZAČE: Zbog magle smanjena vidljivost na ovim putnim pravcima
14. 11. 2025. u 07:29
PREDSTAVLjENI NACRTI TRI NOVA ZAKONA IZ OBLASTI ENERGETIKE: U toku javna rasprava
08. 11. 2025. u 13:45
ROJTERS TVRDI: Poljska pregovara sa SAD o kupovini LNG za Slovačku i Ukrajinu
05. 11. 2025. u 20:11
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)