Društvo

DELOVI VOŽDOVCA DANAS BEZ GASA: Prekid u isporuci će trajati do 19 sati, a evo i gde

В.Н.

14. 11. 2025. u 07:54

U DELOVIMA Voždovca danas će u periodu od 7 do 19.00 sati doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa, saopštilo je Javno preduzeće "Srbijagas".

ДЕЛОВИ ВОЖДОВЦА ДАНАС БЕЗ ГАСА: Прекид у испоруци ће трајати до 19 сати, а ево и где

Foto: Tanjug

Do prekida u isporuci gasa, kako navode, doći će zbog hitne sanacije oštećenja gasovoda srednjeg pritiska na deonici čeličnog gasovoda u ulici Peka Dapčevića.

- Bez redovne isporuke prirodnog gasa ostaće kupci na sledećim lokacijama: Mesto isporuke Široka potrošnja "Imperijal gradnja" i kupci prve kategorije na ovoj mreži, kao i mesto isporuke "Soko Štark - navodi se u saopštenju.

Operator distributivnog sistema (ODS) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Po završetku radova, a očekuje se da će to biti u petak do 19 časova, JP "Srbijagas" će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose | Vladimir Cvetković

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija