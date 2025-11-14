JUTRO HLADNO I MAGLOVITO, A ONDA DOLAZI DO PROMENE: Najviša temperatura danas 18 stepeni
VREME u Srbiji ujutru hladno, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću.
Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne.
Pre podne slab vetar, posle podne i umeren jugoistočni.
Najniža temperatura od minus 2 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18, u mestima sa dužim zadržavanjem magle očekuje se hladnije vreme s temepraturom od 9 do 12 stepeni.
Vreme u Beogradu
Ujutru hladno, sa maglom i niskom oblačnošću.
Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim delovima grada gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne.
Pre podne slab vetar, posle podne i umeren jugoistočni.
Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 15, dok će u delovima grada sa dužim zadržavanjem magle biti hladnije - oko 11 stepeni.
Vreme narednih dana
Za vikend će nakon svežeg jutra, posebno na jugu zemlje gde se ponegde očekuje i slab mraz, u nižim predelima i magla, tokom dana biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije.
U ponedeljak će i dalje biti toplo ali uz postepeno naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele Srbije.
Od utorka se očekuje hladnije vreme sa čestom pojavom kiše.
(Sputnjik)
