ČETIRI KLJUČNA KORAKA ZA BEZBEDNOST: Počela je grejna sezona - Na ovo morate obratiti pažnju

В.Н.

09. 11. 2025. u 12:29

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, upozorava da se sa početkom grejne sezone beleži povećan broj požara na stambenim i drugim građevinskim objektima, a da su najčešći uzroci požara nepažnja i nemar građana.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Neispravni ili nečišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, držanje zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica, kao i preopterećenje električnih instalacija i korišćenje neispravnih uređaja — samo su neki od razloga koji svake godine dovode do požara u domaćinstvima.

Sektor za vanredne situacije apeluje na sve građane da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i komšijama, da redovno proveravaju ispravnost dimnjaka i peći na čvrsto gorivo, ne ostavljaju grejalice uključene bez nadzora, ne preopterećuju električne instalacije i da nameštaj i druge zapaljive materijale udalje od grejnih tela.

Takođe, građanima se preporučuje da tokom grejne sezone ne odlažu pepeo u plastične kontejnere niti u blizini zapaljivog materijala, da ne ostavljaju malu decu bez nadzora u prostorijama gde se nalaze peći ili električne grejalice i da isključuju električne uređaje kada napuštaju dom.

Ministarstvo podseća da je u slučaju požara potrebno odmah pozvati vatrograsno-spasilačku jedinicu na broj 193 i postupati prema uputstvima vatrogasaca-spasilaca.
Brza reakcija i odgovorno ponašanje mogu spasiti živote i imovinu.

Ministarstvo je u svojoj objavi na Instagramu navelo i 4 ključna koraka za bezbednost: 

  • ​Proverite dimnjak i peć: Moraju biti čisti i ispravni.
  • ​Grejalice: Nikada ih ne ostavljajte uključene bez nadzora!
  • ​Utičnice: Izbegavajte preterano opterećenje.
  • ​Zapaljivo: Držite dalje od svih grejnih tela!

Fudbal
