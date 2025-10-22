„Gradska čistoća“ i humanitarna Fondacija „Zajedno za osmeh“ pomogle porodici Mladenović iz Borče
Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je kao društveno odgovorno preduzeće još jednom izašlo u susret sugrađanima u nevolji, i zajedničkim snagama sa Fondacijom „Zajedno za osmeh“ tokom protekle sedmice, uz podršku kompanije TermoDom, sprovelo je veliku i obimnu akciju uklanjanja mešovite deponije iz dvorišta porodice Mladenović iz Borče.
Upravi i zaposlenima JKP „Gradska čistoća“ Beograd je bilo posebno zadovoljstvo da učestvuju u ovoj akciji i svojim angažmanom, odnosno doniranjem velikog rol kontejnera i prikolice za odlaganje, skladištenje i transport otpada, doprinesu da se pomogne mladoj porodici Mladenović iz Borče, i ukloni velika količina otpada iz njihovog dvorišta.
Porodicu Mladenović u ovom trenutku čine tri devojčice i brat sa smetnjama u razvoju koji su nedavno ostali i bez oca, te su trenutno bez roditeljske podrške.
Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd će se i u buduće odazivati pozivma za učestvovanje u humanitarnim akcijama i izlaziti u susret ugroženim sugrađanima kojima su podrška i pomoć najpotrebniji.
Spremnost da se pritekne u pomoć predstavlja primer solidarnosti, visokog stepena društvene odgovornosti i zajedničkog delovanja u korist zajednice, na čemu će ovo komunalno preduzeće insistirati i u budućnosti.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)