„Gradska čistoća“ i humanitarna Fondacija „Zajedno za osmeh“ pomogle porodici Mladenović iz Borče

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je kao društveno odgovorno preduzeće još jednom izašlo u susret sugrađanima u nevolji, i zajedničkim snagama sa Fondacijom „Zajedno za osmeh“ tokom protekle sedmice, uz podršku kompanije TermoDom, sprovelo je veliku i obimnu akciju uklanjanja mešovite deponije iz dvorišta porodice Mladenović iz Borče.

Foto: Gradska čistoća

Upravi i zaposlenima JKP „Gradska čistoća“ Beograd je bilo posebno zadovoljstvo da učestvuju u ovoj akciji i svojim angažmanom, odnosno doniranjem velikog rol kontejnera i prikolice za odlaganje, skladištenje i transport otpada, doprinesu da se pomogne mladoj porodici Mladenović iz Borče, i ukloni velika količina otpada iz njihovog dvorišta.

Foto: Gradska čistoća

Porodicu Mladenović u ovom trenutku čine tri devojčice i brat sa smetnjama u razvoju koji su nedavno ostali i bez oca, te su trenutno bez roditeljske podrške.

Foto: Gradska čistoća

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd će se i u buduće odazivati pozivma za učestvovanje u humanitarnim akcijama i izlaziti u susret ugroženim sugrađanima kojima su podrška i pomoć najpotrebniji.

Spremnost da se pritekne u pomoć predstavlja primer solidarnosti, visokog stepena društvene odgovornosti i zajedničkog delovanja u korist zajednice, na čemu će ovo komunalno preduzeće insistirati i u budućnosti.