KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI NEBOJŠE PAVKOVIĆA: Prijatelji, saborci i poštovaoci odali počast generalu (VIDEO)

В. Н.

22. 10. 2025. u 10:36 >> 11:06

KOMEMORACIJA povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba, generala Nebojša Pavkovića održana je u Domu Vojske Srbije.

Foto: Novosti

Minut ćutanja

Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala.

Foto: Фото: Новости

Porodica prima saučešće

Porodica prima saučešće.

Prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast. Komemoraciji prisustvuje direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, ministri Nikola Selaković i Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73).

Foto: Фото: Новости

General Nebojša Pavković biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. 

Foto: Фото: Новости

Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

General Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini.

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji. 

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

