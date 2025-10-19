OBJAVLJENO KOJE ZANIMANJE JE NAJTRAŽENIJE U SRBIJI: Programeri nisu ni u prvih 10 na listi

POSLODAVCI u Srbiji su u septembru tražili 15.679 radnika, a najtraženiji su bili magacioneri, za koje je oglašeno 1.359 radnih mesta, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

Foto: Shutterstock

Slede radnici na utovaru i istovaru sa ponudom 867 radnih mesta, zidari (582), čistači prostorija kao što su hoteli, kancelarije i slično (577) i kuvari sa (446) oglasa za posao.

Nekada najtraženiji programeri nisu ni u prvih 10 zanimanja po broju oglašenih slobodnih radnih mesta.

Sa 264 ponude za posao našli su se na 11. mestu.

Slede manuelni radnici u industriji i prehrambenoj industriji, pomoćni radnici u kuhinji, vozači autobusa, manuelni radnici za niskogradnju, krupijei.

Na drugom kraju liste gde su najmanje tražena zanimanja na poslednja četiri mesta su stomatolozi i stomatološke sestre, nastavnici ekonomske grupe predmeta i hemičari za koje je oglašeno samo po šest slobodnih radnih mesta.

Tek po jedno više oglašeno je za filologe, defektologe, vaspitače u domu učenika i veterinarske tehničare.

Velika većina radnih mesta koja su poslodavci nudili u septembru, odnosila se na rad na određeno vreme, pošto je od ukupno 15.679 radnih mesta, na određeno nuđeno 11.624.

(rt.rs/Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć