OBJAVLJENO KOJE ZANIMANJE JE NAJTRAŽENIJE U SRBIJI: Programeri nisu ni u prvih 10 na listi
POSLODAVCI u Srbiji su u septembru tražili 15.679 radnika, a najtraženiji su bili magacioneri, za koje je oglašeno 1.359 radnih mesta, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.
Slede radnici na utovaru i istovaru sa ponudom 867 radnih mesta, zidari (582), čistači prostorija kao što su hoteli, kancelarije i slično (577) i kuvari sa (446) oglasa za posao.
Nekada najtraženiji programeri nisu ni u prvih 10 zanimanja po broju oglašenih slobodnih radnih mesta.
Sa 264 ponude za posao našli su se na 11. mestu.
Slede manuelni radnici u industriji i prehrambenoj industriji, pomoćni radnici u kuhinji, vozači autobusa, manuelni radnici za niskogradnju, krupijei.
Na drugom kraju liste gde su najmanje tražena zanimanja na poslednja četiri mesta su stomatolozi i stomatološke sestre, nastavnici ekonomske grupe predmeta i hemičari za koje je oglašeno samo po šest slobodnih radnih mesta.
Tek po jedno više oglašeno je za filologe, defektologe, vaspitače u domu učenika i veterinarske tehničare.
Velika većina radnih mesta koja su poslodavci nudili u septembru, odnosila se na rad na određeno vreme, pošto je od ukupno 15.679 radnih mesta, na određeno nuđeno 11.624.
(rt.rs/Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAKON AMERIČKIH SANKCIJA NIS-U: MOL povećao isporuke nafte Srbiji
15. 10. 2025. u 12:50
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)