Društvo

SAOPŠTENJE ANS-a: Sramotno izveštavanje N1 o protestu ispred Informera

В. Н.

18. 10. 2025. u 18:33

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom izveštavanja televizije N1 o protestu ispred službenih prostorija Informera.

САОПШТЕЊЕ АНС-а: Срамотно извештавање Н1 о протесту испред Информера

Foto: Printskrin

Prenosimo saopštenje u celosti:

- Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje skandalozno, pristrasno i lažno izveštavanje N1 o protestu ispred redakcije Informera.

Umesto novinarstva, N1 je još jednom pokazala aktivizam i mržnju prema medijima koji ne misle kao oni. Svesno su manipulisali činjenicama, pokušali da izazovu paniku i prikrili ko stoji iza organizacije protesta.

ANS poziva REM i Tužilaštvo da hitno reaguju na ovo grubo kršenje novinarskog kodeksa i otvoreni pokušaj medijske manipulacije.

