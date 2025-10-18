SAOPŠTENJE ANS-a: Sramotno izveštavanje N1 o protestu ispred Informera
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom izveštavanja televizije N1 o protestu ispred službenih prostorija Informera.
Prenosimo saopštenje u celosti:
- Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje skandalozno, pristrasno i lažno izveštavanje N1 o protestu ispred redakcije Informera.
Umesto novinarstva, N1 je još jednom pokazala aktivizam i mržnju prema medijima koji ne misle kao oni. Svesno su manipulisali činjenicama, pokušali da izazovu paniku i prikrili ko stoji iza organizacije protesta.
ANS poziva REM i Tužilaštvo da hitno reaguju na ovo grubo kršenje novinarskog kodeksa i otvoreni pokušaj medijske manipulacije.
