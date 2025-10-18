ŠOKANTNE PROGNOZE METEOROLOGA: Polarni vrtlog jača i brzo se širi, dobija ledenu energiju - od dve pojave zavisi kakva će biti zima

AMERIČKA Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) potvrdila je da se zvanično formirala La Ninja, što znači nove promene u tropskom Pacifiku.

Foto: N.Živanović

Hlađenje okeana je počelo i moglo bi da oblikuje zimu 2025/2026. širom sveta, uključujući i Evropu.

Međutim, meteorolozi najavljuju nešto što će izazvati još veće interesovanje, a to je da bi sledeća godina mogla da donese snažan El Ninjo, toplu fazu klimatskog fenomena koji menja vremenske obrasce širom sveta.

Hrvatski meteorolog amater Dino Dundić upozorava da će zima biti hladna i sa puno snega. Prema njegovim rečima, hladna "La Ninja" brzo jača u Tihom okeanu, potiskujući topli "El Ninjo".

Foto: N.Živanović

- Po mom mišljenju, sa ovakvom 'La Ninjom' i 'polarnim vrtlogom',možemo da očekujemo turbulentnu jesen/zimsku sezonu 2025/2026, a čak i kroz deo proleća imaćemo češće i jače (često sa obilnim epizodama snega) epizode...napisao je Dundić.

On je potkrepio svoje tvrdnje pozivajući se na dva modela, jedan od 14. oktobra tekuće godine, a drugi se odnosi na 30. oktobar 2025. gde se, kako tvrdi, jasno vidi koliko brzo "polarni vrtlog" jača i koliko se brzo širi.

La Ninja vs El Ninjo

Ali šta su u stvari La Ninja i El Ninjo i kako utiču na vremenske prilike?

La Ninja predstavlja hladnu fazu ENSO ciklusa (El Ninjo - Južna oscilacija), odnosno prirodne oscilacije u temperaturi okeana u tropskom Pacifiku, koje direktno utiču na globalno vreme. Obično se smenjuje sa toplijom fazom, El Ninjom, svakih nekoliko godina, ali vredi napomenuti da je La Ninja dominirala u poslednje vreme.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Tokom La Ninje, temperatura okeana pada, ali vazdušni pritisak raste, što uzrokuje stabilne, suve uslove iznad centralnog Pacifika. Nasuprot tome, El Ninjo donosi toplije okeane, niži pritisak i jače kiše u istočnom Pacifiku. Takve razlike u pritisku i temperaturi menjaju globalnu Vokerovu cirkulaciju, što zauzvrat utiče na klimu širom sveta, od tropskih kiša do zimskih oluja u Severnoj Americi i Evropi, piše hrvatski portal "Dnevno".

Veliki preokret 2026.

Najnoviji podaci NOAA pokazuju da su temperature u regionu ENSO 3.4 (centralni Pacifik) već pale ispod praga od -0,5 stepeni, što označava početak La Ninje. Hlađenje je prisutno na površini, ali i u dubinama okeana do 200 metara, gde se stvara ogromna masa hladne vode. Satelitski snimci i modeli pokazuju talas hladnih anomalija koji se proteže preko celog ekvatorijalnog Pacifika, potvrđujući da je hladni ENSO događaj sada potpuno aktivan.

CPC (Centar za klimatske prognoze) i NVS (Nacionalna meteorološka služba) izdali su zvanično upozorenje da će La Ninja trajati najmanje do februara 2026. godine, dok postoji 55 odsto šanse da će sistem zatim preći u neutralnu fazu između januara i marta 2026. Naučnici takođe upozoravaju da će La Ninja oblikovati vremenske obrasce zimi 2025/2026. Očekuju promene u padavinama, snežnim padavinama i temperaturama, najznačajnije iznad Severne Amerike i delova Evrope.

Winter 2025/2026 Early Forecast: La Nina and Polar Vortex Shape a Cold Surprise Ahead » Severe Weather Europe https://t.co/SotBcMWFLO — Carolyn Hailstones (@CarolynHailston) August 16, 2025

Međutim, oni takođe najavljuju veliki preokret. Nakon nekoliko godina hladne faze, modeli predviđaju preokret i prelazak na El Ninjo tokom 2026. godine. To bi moglo dovesti do:

globalnog zagrevanja

češćih oluja

toplotnih talasa

promena ciklona

Takav nagli prelaz obično dovodi do remonta globalnog klimatskog sistema jer okeani oslobađaju velike količine toplote uskladištene u dubinama, izveštava Sever Veter.

(Dnevno.hr)

